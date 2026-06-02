Regeringens forslag om gratis tandpleje møder skepsis - frygt for ulighed som i Storbritannien

Regeringen vil indføre gratis tandpleje for alle danskere inden for ti år, men tandlæger advarer om risiko for lavere kvalitet og øget ulighed, som set i Storbritannien. En ekspertkommission skal udforme planen.

Regeringens forslag om at give alle danskere gratis adgang til tandlæge n inden for ti år har skabt både håb og bekymring. Søndag præsenterede Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, planen på Marienborg, hvor han lovede, at førtidspensionister, kronikere og sårbare grupper allerede fra næste år skal have gratis tandpleje .

Derefter skal ordningen gradvist udvides, så alle danskere om maksimalt ti år kan få dækket ikke-kosmetiske tandbehandlinger. Tandlægeforeningens formand, Torben Schønwaldt, hilser initiativet velkommen, da det adresserer den ulighed i tandsundhed, som længe har bekymret fagfolk. Han understreger dog, at en hurtig indførelse ville skabe kaos, da klinikkerne mangler kapacitet og tandlæger. Derfor nedsættes en ekspertkommission i år for at forme den konkrete udrulning, og der skal uddannes flere tandlæger.

Selvom intentionerne er gode, advarer tandlæge Camilla Kirkeby, der tidligere har arbejdet i Storbritannien, om risikoen for øget ulighed. I Storbritannien har offentlige behandlinger skabt et a- og b-hold, hvor de velhavende søger privat behandling for at undgå lav kvalitet. Kirkeby foreslår i stedet at målrette midlerne til de svageste, mens andre selv betaler.

Torben Schønwaldt anerkender det britiske eksempel og påpeger, at behandlingsstandarden er afgørende: Hvis den offentlige tandpleje følger samme høje standard som det almene sundhedsvæsen, kan det fungere, men ved laveste fællesnævner risikerer man et a- og b-hold. Han minder om, at en tidligere udvidelse af gratis tandpleje til 18-21-årige førte til længere ventetider og sjældnere indkaldelser, hvilket forværrede sygdom. For at planen skal lykkes, kræver det politisk stabilitet på tværs af skiftende regeringer.

TV 2s politiske analytiker Ask Rostrup påpeger, at et bredt flertal med borgerlige partier er nødvendigt for at sikre langtidsholdbarhed. De konservatives ordfører Mette Abildgaard er ikke principielt imod gratis tandpleje, men mangler stadig at se finansieringen. Regeringen står derfor over for en kompleks opgave med at balancere idealer, kapacitet og økonomi, samtidig med at de undgår faldgruber som dem, der har præget det britiske system. Debatten fortsætter, mens danskerne afventer ekspertkommissionens anbefalinger





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