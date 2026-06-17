Regeringen har fremlagt en akutplan, der skal sikre, at store strømslugende datacentre bliver prioriteret sidst, når der tildeles kapacitet på det overbelastede danske elnet. Planen giver Elselskaber og Energinet mulighed for at vælge, og hensigten er at prioritere samfundskritiske aktiviteter og almindelige borgere. Branchen er kritisk og frygter, at digitalisering og AI udvikling hæmmes.

Der er i øjeblikket et meget stort pres på det danske elnet,idet alle ønsker at blive tilsluttet. Men kapaciteten er begrænset,og derfor vil regeringen indføre en prioritering.

Regeringen har fremlagt et akutforslag, som skal sikre,at store strømslugende datacentre bliver sidst i køen. Det er hensigten, at planen giver Energinet og de lokale elselskaber mulighed for at vælge, hvem der får tilslutning først hidtil har systemet været baseret på "først til mølle"-princippet, forklarer Samira Nawa, der er politisk too for energispørgsmål. Hun understreger, at samfundshensyn skal veje tungest,og at udenlandske datacentre derfor Vil blive placeret bagerst i prioriteringen.

Prioriteringen skal også ske til fordel for kritiske samfundsfunktioner som forsvar og sundhed samt almindelige husholdninger, der f.eks. ønsker at købe en elbil og skal have en ladestander oprettet. Fredag er Folketingets partier samlet til drøftelse af problemstillingen,og målet er at nå til enighed om en model for prioritering. Forhåbentlig kan der efter sommerferien fremsættes et lovforslag, som formaliserer denne tilgang.

Emnerne er komplekse og multiple: der er et konkret planlagte store datacenter i Holbæk, som forventes at have et årligt elforbrug på 350 megawatt. Så store mængder svarer til, hvad der ellers kunne anvendes til 73 ladeparker langs motorvejene, 31.800 ladestandere i private hjem eller 50.000 luft-til-vand-varmepumper i privateboliger, viser tal fra Energistyrelsen og Energinet. Regeringen påstår ikke, at datacentre skal forbydes, men at der skal være平衡 mellem behovene.

"Når kapaciteten i elnettet er begrænset, skal der foreligge en klar prioritering, så danske virksomheder også har mulighed for at få tilslutning,udtaler Samira Nawa. Datacenterbranchen er stærkt uenig. Brancheforeningen Datacenter Industrien kalder regeringens forslag for en fejlslagen strategi. De mener, at man medforskeret skubber digitaliseringen og anvendelsen af kunstig inteligens i baggrunden.

"Datacentre er rygraden i den digitale infrastruktur, og vi har et stort behov for, at politikerne tænker tingene sammen i stedet for at løse et problem isoleret og samtidig skabe nye problemer andre steder, siger brancheforeningens direktør, Henrik Hansen. Antallet af nye forbrugere, der ønsker tilslutning til elnettet, er steget kraftigt,og det har ført til en alvorlig kapacitetsmangel. Energinet er ansvarlig for at udbygge elnettets centrale dele,men udbygningen er bevæget for langsomt, hvilket har给 ringe omstilling.

Kritikken er blandt andet kommet fra Rigsrevisionen,og i marts satte Energinet, der er statsligt ejet, en midlertidig pause på indgåelse af nye tilslutningsaftaler. Der vil først igen blive indgået aftaler efter sommeren. For de allerstørste projekter kan ventetiden på en endelig tilslutning for nuværende være op til fem til ti år, ifølge Energinet





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