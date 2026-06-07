Regeringen vil investere milliarder i grønlandske boliger

Den nye danske regering foreslår, at danske skatteydere skal betale for renovering af selvstyreejede boliger på Grønland. Eksperter peger på et stort efterslæb, mens Grønlands regeringsleder kræver støtte for at sikre ligeværd. Statsministeriet holder lukket om detaljer.

Den danske regering foreslår, at danske skatteydere investerer milliarder i renovering af selvstyreejede boliger og infrastruktur på Grønland . Ifølge eksperter er en stor del af boligerne, herunder blokken 'Sletten' i Nuuk, meget nedslidte, og der er et betydeligt renoveringsefterslæb.

Grønlands regeringsleder, Jens-Frederik Nielsen, understreger, at dansk støtte er nødvendig for at opnå ligeværd i ilandskabets rammer, idet grønlandske borgere i yderdistrikter ikke har samme vilkår som danske. Statsministeriet har ikke oplyst konkrete beløb eller gennemførelsesplaner





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