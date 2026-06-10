Regeringen vil hæve befordringsfradraget i 2026 for at imødegå høje brændstofpriser

Regeringen har besluttet at hæve befordringsfradraget i 2026 for at hjælpe de mange danskere, der pendler til og fra arbejde, med at klare de stigende priser ved benzinstanderen. Ifølge skatteminister Jakob Engel Schmidt (M) vil det berøre 1,1 millioner danskere, og en gennemsnitlig pendler ventes at få 2300 kroner ekstra i befordringsfradrag i 2026.

Regeringen vil hæve befordringsfradraget i 2026 for at imødegå de høje brændstofpriser . Ifølge skatteminister Jakob Engel Schmidt (M) vil det berøre 1,1 millioner danskere, og en gennemsnitlig pendler ventes at få 2300 kroner ekstra i befordringsfradrag i 2026.

Det har været en af mine topprioriteter i mine første timer som skatte- og vækstminister at finde en model for, hvordan vi i regeringen kan hjælpe de mange danskere, der hver dag pendler til og fra arbejde, med at klare de stigende priser ved benzinstanderen, udtaler Jakob Engel Schmidt. Regeringen ønsker at få lovforslaget hastebehandlet, så danskerne kan få glæde af fradraget efter sommerferien





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regeringen Befordringsfradraget Høje Brændstofpriser Imødegå Jakob Engel Schmidt Skatte- Og Vækstminister Lovforslaget Hastebehandlet Fradraget Summerferien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regeringen vil undersøge værdier for ansøgere om dansk statsborgerskabDen nye udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov (S) har oplyst, at en arbejdsgruppe skal undersøge, om udlændinge kan screenes for deres værdier, inden de får dansk statsborgerskab. Arbejdsgruppen skal afsluttes omkring årets udgang, og dens resultater vil danne grundlag for en ny indfødsretsaftale. Udtildelsen af statsborgerskab er i øjeblikket sat på pause, og 14.300 ansøgere står i venteposition.

Read more »

Danskere satser på Norge ved VM ifølge Danske SpilDanske Spil rapporterer, at 12,5% af indsatserne på verdensmesteren er lagt på Norge, og at Erling Haaland er favorit til topscorer. Oddssætter Mathias Reimer Larsen vurderer Norges chancer.

Read more »

Prischok til bilister: Nye tal afslører mulig markant ekstraregning i 2026Nye tal viser, at benzin- og dieselbilister kan ende med en ekstraregning på knap 4.000 kroner i år. Regeringen afviser fortsat at gøre som en lang række andre EU-lande og sænke afgifterne.

Read more »

Regeringen vil løfte 100 skoler i dansk og matematik - men forsker og skolelederformand advarer mod 'quickfix'Undervisningsminister Magnus Heunicke (S) siger, at regeringen vil bruge 'alt, vi ved, virker' for at løfte fagligheden.

Read more »