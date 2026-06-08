Regeringen vil gøre det lettere at investere: Højere indskød og lavere skat på aktier

Den danske regering har lagt et ny politisk forslag, der øger indskudsgrænsen på den populære aktiesparekonto og sænker skatten på aktiegevinster. Målet er at tiltrække flere ny investorer og styrke den danske investorkultur. Besøkt eksperter dog både for og imod.

Regeringen foreslår at øge indskudsgrænsen på aktiesparekontoen fra 174.200 kr. til 500.000 kr. og at sænke skatten på aktiegevinster uden for kontoen til 27 pct. for de første 110.000 kr.

Dette skal gøre det mere attraktivt at investere ogøge antallet af danske investorer. Mikael Bak fra Dansk Aktionærforening er positiv og mener, at det vil booste investorkulturen, især for unge. Professor Michael Møller fra CBS er skeptisk og tror primært på, at eksisterende konti vil blive sat op. Han kritiserer den komplekse beskatning og forskellen mellem lagerbeskatning (17 pct.

) og realisationsbeskatning (27/42 pct. ). Bak er enig i, at beskatningen bør forenkles. Ifølge Finans Danmark har 658.000 danskere allerede en aktiesparekonto. Regeringen prioriterer forslagene, men de er endnu ikke vedtaget





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