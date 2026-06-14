Regeringen vil droppe ejendomsvurderinger i 2026 og 2027

Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt foreslår at aflyse ejendomsvurderingerne i 2026 og 2027 og i stedet fremskrive tidligere vurderinger med den gennemsnitlige prisudvikling i kommunen.

Det kniber fortsat for Vurderingsstyrelsen at få udarbejdet ejendomsvurderingerne til tiden, og derfor beder den nye skatte- og vækstminister, Jakob Engel-Schmidt (M), nu Folketinget om en hjælpende hånd.

Det sker i form af et lovforslag, der efter planen skal førstebehandles tirsdag og vedtages inden sommerferien, som indebærer, at ejendomsvurderingerne i 2026 og 2027 droppes i sin hidtidige form. I stedet vil der blive udregnet ejendomsværdier på baggrund af vurderingerne fra 2022 og 2023, som forhøjes med den samme procentsats, som ejendomspriserne er steget med i det område, hvor boligen befinder sig. Ministeren understreger, at formålet er at skabe mere stabilitet for boligejerne.

Med det her lovforslag skaber vi mere ro om boligskatten her og nu. Vi mindsker risikoen for, at familier får en stor restskat, der kan presse økonomien, siger ministeren. Lovforslaget kommer efter gentagne forsinkelser fra Vurderingsstyrelsen, som har haft store udfordringer med at levere retvisende og rettidige vurderinger siden den nye ejendomsvurderingsmodel blev indført. Styrelsen har tidligere måttet opgive at nå tidsfristerne for vurderingerne i 2020 og 2021, hvilket har ført til usikkerhed og klagesager.

Den nye model, som fremskriver vurderingerne fra 2022 og 2023 med den gennemsnitlige prisudvikling i hver enkelt kommune, forventes at give en mere stabil og forudsigelig beskatning. Ifølge ministeriet vil det betyde, at boligejere i områder med kraftig prisstigning får en højere vurdering, mens de i områder med lav eller negativ prisudvikling vil opleve en mindre stigning.

Kritikere har dog påpeget, at metoden kan være unøjagtig for specifikke ejendomme, men ministeren forsvarer den som den bedste løsning under de givne omstændigheder. Lovforslaget forventes at blive behandlet hurtigt i Folketinget, så det kan træde i kraft inden sommerferien. Det betyder, at de nye vurderinger baseret på fremskrivning vil danne grundlag for ejendomsbeskatningen i 2026 og 2027. Regeringen håber dermed at undgå de massive tilbageslag, som tidligere fejlbehæftede vurderinger har forårsaget.

Jakob Engel-Schmidt understreger, at det er en midlertidig løsning, mens Vurderingsstyrelsen arbejder på at forbedre systemet permanent





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Ejendomsvurdering Boligskat Jakob Engel-Schmidt Lovforslag Vurderingsstyrelsen

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