Regeringen sætter over en halv milliard af til grøn varme

Regeringen lancerer en plan med 500 millioner kroner til at fremskynde omstillingen til grøn varme. Tilskud til varmepumper og fjernvarme øges, så flere boligejere kan skifte gas- og oliefyr ud.

Regering en præsenterer en ny plan, der skal fremskynde udrulningen af grøn varme i Danmark. Med en investering på over en halv milliard kroner vil man give et markant løft til omstillingen fra fossile brændsler som gas og olie til mere bæredygtige løsninger som varmepumper og fjernvarme.

Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa (Radikale Venstre) overtog ministeriet i begyndelsen af juni og er nu klar til at tage fat på en opgave, hun beskriver som altafgørende for at nå Danmarks klimamål. Hun understreger, at omstillingen til grøn varme er gået i stå, og at regeringens forslag er nødvendigt for at få sat skub i udviklingen. Konkret betyder planen, at boligejere får bedre økonomiske muligheder for at skifte deres gamle gas- eller oliefyr ud med en grønnere varmekilde.

Regeringen vil tilføre ekstra midler til puljerne til varmepumper og genåbne støtteordningen til tilslutning til fjernvarme. Især for fjernvarme fordobles det maksimale tilskud per husstand fra 20.000 til 40.000 kroner. Samira Nawa forklarer, at dette er en begyndelse og et strakstilskud, men at opgaven ikke er løst hermed. Hun understreger, at det er vigtigt at målrette tilskuddene, så de kommer de rigtige steder hen og ikke sendes forkert.

Hos brancheorganisationen Dansk Fjernvarme er direktør Kim Mortensen begejstret for regeringens initiativ. Han påpeger, at mange fjernvarmeprojekter har haft svært ved at få økonomien til at hænge sammen, især med det tidligere tilskud på 20.000 kroner, som stammer fra en tid, hvor projekterne var billigere. Nu vurderer han, at mellem 8.000 og 10.000 ekstra boliger kan få økonomisk mulighed for at udfase naturgas. Dansk Fjernvarme repræsenterer cirka 350 fjernvarmeselskaber, der dækker 99,9 procent af den danske fjernvarmeproduktion.

Direktøren betegner regeringens løft som kæmpestort og en nødvendig hjælp til at få projekterne i mål. Samira Nawa understreger, at regeringens plan er en del af en større indsats for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Hun forventer, at flere tiltag vil følge, men at denne første pakke er et vigtigt skridt. Boligejere, der har et gasfyr og mulighed for at tilslutte sig fjernvarmenettet, kan nu få dækket en større del af regningen.

For dem, der bor i områder uden fjernvarme, bliver der afsat flere penge til tilskud til varmepumper. Ministeren understreger vigtigheden af at gennemføre omstillingen på en ordentlig måde for at undgå fejlinvesteringer. Planen har mødt positiv respons fra flere sider, men der er også udfordringer. Især forventes det, at efterspørgslen efter håndværkere og materialer vil stige, hvilket kan presse priserne.

Regeringen vil dog følge udviklingen tæt og justere tilskuddene efter behov. Samira Nawa ser frem til at arbejde med området og er optimistisk omkring potentialet for at reducere CO2-udledningen markant. Hun peger på, at en stor del af Danmarks klimamål kan nås gennem en grøn omstilling af varmesektoren. Dermed er regeringens nye initiativ et centralt element i den overordnede klimastrategi





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Grøn Varme Fjernvarme Varmepumper Tilskud Regering

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