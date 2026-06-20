Regeringen og Danske Regioner enige om økonomiaftale

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om en økonomiaftale, der giver regionerne 2,3 milliarder kroner mere til sundhedsvæsenet næste år.

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om en økonomiaftale, som næste år giver regionerne 2,3 milliarder kroner mere til sundhedsvæsenet . Det fremgår af aftalen, der bliver præsenteret fredag i Økonomi- og Indenrigsministeriet af økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr (SF).

De 2,3 milliarder kroner er det samme beløb som i aftalen for i år, som dengang blev præsenteret som det største løft af sundhedsvæsenet i 15 år i regionerne. Økonomiaftalen byder på en stigning af anlægsudgifterne på 4,2 milliarder kroner, hvilket også er det samme som sidste år. Det blev dog allerede aftalt med økonomiaftalen for i år, at beløbet skulle være det samme både i 2026 og 2027. Danmark har fem regioner.

Sundhedsreformen, der blev indgået i Folketinget i 2024, betyder imidlertid, at den nuværende Region Hovedstaden og Region Sjælland bliver lagt sammen til Region Østdanmark. Det betyder, at regionerne skal til at tilpasse sig en ny struktur og nye forhold, hvis de skal være i stand til at håndtere de nye udgifter og forpligtelser, der følger med økonomiaftalen. Det er vigtigt, at regionerne får de midler, de har brug for, for at kunne levere en god sundhedsydelelse til deres befolkning.

Økonomiaftalen er et vigtigt steg mod at sikre, at sundhedsreformen kan implementeres på en måde, der gør det muligt for regionerne at nå deres mål om at tilbyde en bedre sundhedsydelelse til deres befolkning. Det er også vigtigt at notere, at økonomiaftalen ikke er en enkeltstående begivenhed, men snarere en del af en større proces, der skal sikre, at sundhedsreformen kan implementeres på en måde, der gør det muligt for regionerne at nå deres mål om at tilbyde en bedre sundhedsydelelse til deres befolkning.

Det er derfor vigtigt, at regionerne får de midler, de har brug for, for at kunne levere en god sundhedsydelelse til deres befolkning. Økonomiaftalen er et vigtigt steg mod at sikre, at sundhedsreformen kan implementeres på en måde, der gør det muligt for regionerne at nå deres mål om at tilbyde en bedre sundhedsydelelse til deres befolkning





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