Regeringen har udarbejdet en plan for folkeskolen, der indebærer at fastholde og tiltrække flere lærere til skolen. Det skal være lettere at blive meritlærer, og pensionerede lærere skal lokkes til at tage timer i skolen. Regeringen vil også hjælpe familier, der er ramt af langvarigt skolefravær, med en familiepakke. Desuden skal fri- og privatskoler tage et større socialt ansvar for elever med særlige udfordringer og behov.

Regeringen har nu udarbejdet en plan for folkeskolen, der indebærer at fastholde og tiltrække flere lærere til skolen. Det skal være lettere at blive meritlærer, og pensionerede lærere skal lokkes til at tage timer i skolen.

Regeringen vil også hjælpe familier, der er ramt af langvarigt skolefravær, med en familiepakke. Desuden skal fri- og privatskoler tage et større socialt ansvar for elever med særlige udfordringer og behov. Regeringen vil også se på, hvordan skolerne kan få flere ressourcer til at have flere voksne i undervisningen. Det er dog ikke klart, hvordan dette skal ske konkret.

Regeringen vil også bruge 'accelererende læringsforløb' til at hjælpe elever, der har svært ved at holde trit med deres klasselæring. I valgkampen var der mange forslag til at hjælpe folkeskolen, men nu er der enighed om, at der skal være fokus på at fastholde og tiltrække flere lærere til skolen. Det er også vigtigt at se på, hvordan skolerne kan få flere ressourcer til at have flere voksne i undervisningen.

Regeringen vil også hjælpe familier, der er ramt af langvarigt skolefravær, med en familiepakke. Det er også vigtigt at se på, hvordan fri- og privatskoler kan tage et større socialt ansvar for elever med særlige udfordringer og behov. Regeringen vil også bruge 'accelererende læringsforløb' til at hjælpe elever, der har svært ved at holde trit med deres klasselæring. Det er dog ikke klart, hvordan dette skal ske konkret.

Regeringen vil også hjælpe familier, der er ramt af langvarigt skolefravær, med en familiepakke. Det er også vigtigt at se på, hvordan fri- og privatskoler kan tage et større socialt ansvar for elever med særlige udfordringer og behov. Regeringen vil også bruge 'accelererende læringsforløb' til at hjælpe elever, der har svært ved at holde trit med deres klasselæring.

I valgkampen var der mange forslag til at hjælpe folkeskolen, men nu er der enighed om, at der skal være fokus på at fastholde og tiltrække flere lærere til skolen. Det er også vigtigt at se på, hvordan skolerne kan få flere ressourcer til at have flere voksne i undervisningen. Regeringen vil også hjælpe familier, der er ramt af langvarigt skolefravær, med en familiepakke.

Det er også vigtigt at se på, hvordan fri- og privatskoler kan tage et større socialt ansvar for elever med særlige udfordringer og behov. Regeringen vil også bruge 'accelererende læringsforløb' til at hjælpe elever, der har svært ved at holde trit med deres klasselæring





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Folkeskolen Lærere Familiepakke Fri- Og Privatskoler Udfordringer Og Behov

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