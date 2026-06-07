Regeringen erklærer for at være den 'grønneste nogensinde' og varsler omfattende omlægning af landbrugsstøtten

Regeringen har annonceret, at de vil være den 'grønneste nogensinde' og har planer om at nedlægge Landbrugsministeriet og gennemføre en omfattende omlægning af landbrugsstøtten. Formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, har forklaret, at det skyldes, at nye politiske aftaler gør det sværere for de lokale treparters at fortsætte med arbejdet. Minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, har understreget, at regeringen ønsker et tæt samarbejde med landbruget, selv om de stiller store krav til erhvervet. Derudover har han lovet at informere landmændene om kvælstofreguleringsaftalen inden sommerferien.

Regeringen har erklæret, at den vil være 'den grønneste nogensinde ', nedlagt Landbrugsministeriet og blandt andet varslet en omfattende omlægning af landbrugsstøtten . Lørdag tog konflikten til, da formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard , overfor fastslog, at der er 'et kæmpe behov for at genskabe tilliden', hvis aftalen om Grøn Trepart skal overleve.

Christian Rabjerg Madsen (S) blev onsdag udnævnt som ny minister for natur og dyrevelfærd. Et af de centrale stridspunkter er den såkaldte kvælstofreguleringsaftale fra december 2025, som den daværende regering indgik, men som endnu ikke er vedtaget i Folketinget. Søren Søndergaard understregede, at der er totalt kaos ude hos os, når vi skal lave markplaner lige om lidt, og at vi ved ikke, om vi skal så dem igen, om vi skal lave græsmarker eller vådområder.

Den nye natur- og dyrevelfærdsminister, Christian Rabjerg Madsen, understregede, at regeringen ønsker et tæt samarbejde med landbruget, selv om den stiller store krav til erhvervet. Derudover lover ministeren, at landmændene vil få besked om kvælstofreguleringsaftalen inden sommerferien. De 23 lokale treparter består af repræsentanter fra kommuner, landbrugs- og naturorganisationer samt Naturstyrelsen. De skal udarbejde konkrete planer for, hvordan landbrugsjord kan omlægges for at gavne klimaet og naturen





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