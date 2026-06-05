Regering vil udvide uevalueret kulturpas trods kritik

Regeringen planlægger at Seeking more young people to a cultural pass, although it hasn't been evaluated yet. Critics argue it's a wasteful use of tax money, while the government emphasizes social experiences.

Regeringen ønsker at udvide det eksisterende kulturpas, så flere unge mellem 15 og 24 år, som står uden job eller uddannelse, får mulighed for at bruge 1.000 kroner årligt på kulturoplevelser som biograf, koncerter, teater eller avisabonnementer.

Initiativet er startet i efteråret 2025 og har hidtil fået 9.318 brugere, men der er endnu ikke foretaget en endelig evaluering af ordningens effekt. En samlet undersøgelse forventes først færdig i maj 2027 til en pris af to millioner kroner. Dette har vækket kritik fra oppositionspartier og tænketanken Cepos, som påpeger, at det er skatteborgernes penge, der anvendes uden dokumenteret effekt.

Kulturordfører for Liberal Alliance, Katrine Daugaard, kalder udvidelsen arrogant og populistisk, og mener at problemets løsning ligger i at fokusere på uddannelse og beskæftigelse snarere end kulturbilletter. Underdirektør i Cepos, Mia Amalie Holstein, understreger vigtigheden af at evaluere ordningen inden yderligere investeringer og stiller spørgsmålstegn ved, om europæiske erfaringer kan anvendes i Danmark.

Dengang tiltrak Kulturminister Zenia Stampe (R) kritik i 2024, da hun som daværende kulturordfører sagde, at målet ikke var at få unge i arbejde, men blot at give dem gode oplevelser. Hun fortsætter med at afvise interview og forklarer i et skriftligt svar, at udvidelsen skyldes, at kunst og kultur kan skabe sociale fællesskaber for en sårbar målgruppe. Regeringen har afsat i alt 140 millioner kroner til ordningen fra 2024 og frem.

Den oprindelige plan fra daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) var, at passet kunne få nogle unge i uddannelse og job, men dette mål er nu nedtonet af den nuværende minister. Kritikere mener, at pengene bedre kunne anvendes på konkret støtte til uddannelse eller beskæftigelsestiltag. Samtidig har der været begrænset opmærksomhed på, hvordan passet faktisk anvendes, og om de 1.000 kroner har nogen indflydelse på de unges liv.

Spørgsmål om effektivitet og ansvarlig brug af skatmidler fortsætter med at være centralt i debatten





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Kulturpas Regeringen Evalueringskritik Skatmidler Unge Uden Job

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