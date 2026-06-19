Regering sænker nitratgrænseværdi i drikkevand: Store opgaver for vandværker

Regeringen vil skærpe reglerne for nitratindhold i drikkevandet for at Mindske tarmkræftrisiko. DTU-eksperter peger på, at opgaven kræver omfattende investeringer og teknologiske løsninger.

Regeringen har besluttet at sænke grænseværdien for nitrat i drikkevandet markant. Det er en del af en større ambitionsplan for at mindske tilfælde af tarmkræft , der har nagelagt regeringen siden sin tiltrædelse.

En DTU-professor påpeger, at opgaven kræver både tid og store investeringer for at løses teknologisk og praktisk. Der står en række ubesvarede spørgsmål hen om, hvordan vandværkerne kan rense nitratet effektivt og omkostningseffektivt. Det politiske mål er at forbedre folkesundheden, men implementeringen vil forsat være en udfordring for både kommuner og vandforsyningsselskaber, som skal investere i ny teknologi og måske tilpasse produktionsmetoder. De omstridte GRUNDVANDSMÆRKNINGER er centralt i debatten





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Nitrat Drikkevand Tarmkræft Vandrensning GRUNDVAND DTU Regering Miljø Sundhed

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