Som følge af stigende dieselpriser indfører regeringen en ny støtteordning for at hindre lukning af busruter i landkommuner og mellem landsbyer. Minister Signe Munk (SF) lover økonomisk redningskrans for trafikselskaber med sårbar økonomi.

De stigende dieselpriser får nu regeringen til at indføre en ny støtteordning for en specifik gruppe. Denne gang er det landets trafikselskaber, der driver busruter, som by-, land- og transportminister Signe Munk (SF) vil hjælpe.

- Vi vil gerne støtte de danskere, der har brug for, at den lokale bus kører. Vi ved, at mange busser i dag har en sårbar økonomi, især dem der kører i landkommuner og mellem landsbyer. Når vi i år har haft ekstremt høje dieselpriser, vil vi med en økonomisk redningspakke forhindre, at busruter lukkes på grund af de høje brændstofomkostninger, siger Signe Munk.

Da den økonomiske støtte skal forhandles med trafikselskaberne, vil hun ikke nærmere udrede, hvilke konkrete tiltag regeringen forestiller sig. For at sikre en fortsat drift af lokaltransporten i tyndt befolkede områder, er denne indsats nødvendig, da mange ruter allerede er økonomisk presset. Regeringen erkender, at høje driftsomkostninger især rammer små og mellemstore trafikselskaber, der har svært ved at videregive de stigende priser fuldt ud til kunderne uden at miste passagerer.

Støtteordningen skal derfor bidrage til at bevare busforbindelser, der er af kritisk betydning for mobiliteten i landdistrikterne, især for personer uden egen bil. Det understreges, at denne mesure er en del af en bredere strategi for atørre trafikpolitikken mod at blive for afhængig af fossile brændstoffer, men umiddelbart handler det om at afbøde de økonomiske konsekvenser af den aktuelle prisudsving. Ministeren tillader sig ikke at præcisere beløbene eller tidsrammerne, før forhandlingerne med branchen er afsluttet.

Hun antyder dog, at støtten vil blive Middel målrettet og forventelig knyttet til konkrete ruter, der er你们的. Denne beslutning kommer på et tidspunkt, hvor mange danskere i dag hører om højere bilpriser og generelt stigende omkostninger til transport. For at imødegå en potentiel nedtrapning af den offentlige tilbud, har regeringen tidligere Tran indført økonomiske tiltag for at stabilisere markedet. I denne sammenhæng er fokus nu rettet mod den kollektive transport i form af busser i tyndt befolkede områder.

Regeringen ønsker at undgå, at kommuneover konger selv skal trække stikket for ruter, der er vigtige for lokalsamfundene. Støtten skal derfor være en slagsiske pause. Der er også tale om en politiskPrioritet, da Socialdemokratiet og SF tidligere har været kritiske mod ministeriet for at skære ned på subventioner til lokaltransport. Denne nye indsats kan ses som et svar på den øgede pressure fra publikum og lokale myndigheder, der frygter for mindre tilbud.

Samtidig er der en bred enighed om, at den grønne omstilling i transportsektoren er nødvendig, men den skal ske på en måde, der ikke efterlader små trafikselskaber med uholdbare omkostninger. Signe Munk understreger, at der ikke er tale om en permanent subsidiering af diesel, men om en midlertidig korrektur indtil kortsigtede markedsforhold forbedrer sig. Desuden spiller den Forestående udskiftning Moren busflåden til elbusser også en rolle i den langsigtede planlægning.

I mellemtiden vil regeringen samarbejde med trafikselskaberne om at udforme en model, der sikrer proportionalitet og rimelighed. Der er ingen tænkt at oprette en ny statslig støtteordning, der er åben for alle; i stedet skal hjælpen rettes mod de mest sårbare ruter. Dette kan potentielt skabe komplekse forhandlinger omkring kriterier for at være "sårbar". Samtidig pågår der parallelle drøftelser om at styrke kollektivtransporten generelt gennem større statslige tilskud til regioner og kommuner.

Det er dog uvist, om denne specifikke help for trafikselskaber vil være nok til at forhindre lukninger i de mest udsatte områder. I lyset af de seneste måneders stigning i dieselpriser, der har været blandt de højeste nogensinde i Danmark, er denneadministrativ beslutning blevet hastet. Der er også tegn på, at den globale prissætning på råolie er presset op på grund af geopolitisk spændinger, hvilket har ført til højere benzin- og dieselpriser for den danske forbruger.

For den enkelte dansker betyder det, at det at køre egen bil er blevet markant dyrere, og det har fået mange til at overveje at skifte til offentlig transport. Hvis busruter lukker, vil det underminere denne tendens og对于 den grønne omstilling. Derfor er regeringens initiativ en del af et større billede af at forandre transportvaner og mindske biltrafikens klima- og miljøpåvirkning.

Man kan derfor sige, at denne beslutning er både en nødrettet økonomisk hjælping og en strategisk investering i fremtidens bæredygtige mobilitet. Der vil være stor opmærksomhed om, hvordan denne støtteordning vil blive modtaget af branchen og om den vil være tilstrækkelig til at krydse krisen. Signe Munk har allerede givet udtryk for, at hun forventer en konstruktiv dialog, men også at der vil være krav til effektivitet og målbare resultater.

Målet er klart: bevare den lokale busdrift som en pdagogisk vigtig️ ️





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dieselpriser Trafikselskaber Busruter Signe Munk Landkommuner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Løkke og Støjberg i ny ærgerlig strid om ansvar for udvisning af terrordømte Said MansourUdenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og den tidligere minister Inger Støjberg er kommet i heftig tvist om, hvem der bør tage æren for udvisningen af den terrordømte Said Mansour til Marokko i 2019. Mens Støjberg fremhæver sin egen rolle som minister, påpeger Løkke hendes tidligere afvisning af at deltage i et FN-møde i Marrakesh, som han mener var nøglen til udvisningen. Mansour døde i januar 2024 i et marokkansk fængsel.

Read more »

Regering sænker nitratgrænseværdi i drikkevand: Store opgaver for vandværkerRegeringen vil skærpe reglerne for nitratindhold i drikkevandet for at Mindske tarmkræftrisiko. DTU-eksperter peger på, at opgaven kræver omfattende investeringer og teknologiske løsninger.

Read more »

Regering og Danske Regioner enige om 2,3 milliarder ekstra til sundhedsvæsenetRegeringen og Danske Regioner har indgået en økonomiaftale, der giver regionerne 2,3 milliarder kroner mere til sundhedsvæsenet i næste år. Beløbet matcher i årens aftale, der blev kaldt for det største løft i 15 år. Aftalen indeholder også en stigning i anlægsudgifter på 4,2 milliarder kroner og afsætter 500 millioner kroner næste år samt yderligere 250 millioner kroner i 2028 til en akutplan for børne- og ungepsykiatrien. Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder det en god dag for sundhedsvæsenet, mens LægeforeningenRose planen, der skal styrke lettilgængelige tilbud og skabe bedre sammenhæng for familier.

Read more »

31-årig dømt for hvidvask af kæmpe millionbeløb31-årig mand med bopæl i udlandet ejede flere danske selskaber, som blev brugt som fakturafabrikker.

Read more »