Redningsaktion på Bornholm efter drukneulykke

Politiet, Bornholms Brandvæsen og Forsvarets Redningstjeneste var involveret i redningsaktionen efter en drukneulykke på Bornholm. En redningsskib kom hurtigt til området og hjalp kvinden på land. Samtidig blev der rekvireret en helikopter, som overførte kvinden til København.

Politiet , Bornholm s Brandvæsen og Forsvarets Redningstjeneste var involveret i redningsaktionen efter en drukneulykke på Bornholm . En redningsskib kom hurtigt til området og hjalp kvinden på land.

Samtidig blev der rekvireret en helikopter, som overførte kvinden til København. Politiet fik anmeldelsen om drukneulykken lidt efter klokken 8. En borger havde observeret kvinden ude på havet, hvor hun var kommet i problemer, oplyser Bornholms Politi. Selvom festivalen i år slår rekord i antal fester og arrangementer, er der styr på blandt andet affald og støj, lyder det fra arrangørerne.

Den internationale økonomiske samarbejdsorganisation spår i sin nye prognose for dansk økonomi, at væksten i år lander på 2,5 procent. Geopolitiske spændinger og chokket i energiforsyningen forventes at dæmpe den udenlandske efterspørgsel i centrale eksportsektorer. Stigende energipriser vil skabe et opadgående pres på inflationen, men skattetiltag og moderat lønvækst vil bidrage til at holde inflationen under kontrol, lyder det i de supplerende bemærkninger til prognosen. Det er ikke uset, at lande angriber hinanden på trods af forhandlinger og våbenhvile.

Men der er en risiko for, at det eskalerer, siger mellemøstkorrespondent. Der er tale om en 18-årig, som ifølge Københavns Politi er sigtet for medvirken til drab og fremstilles i grundlovsforhør i dag. Politiet arbejder ifølge DR's oplysninger ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af offeret, da de kastede en håndgranat ind i en gård og ramte ham.

En 22-årig kvinde, der blev fængslet for at besidde en håndgranat, er blevet løsladt, men er fortsat sigtet i sagen. Omkring klokken 10 i dag blev der opsat afspærringer, og broen er nu officielt lukket, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Her var det planen, at dronning Margrethe skulle deltage i et indvielsesarrangement for broen. Men på grund af behov for hvile efter hendes nylige udskrivelse fra Rigshospitalet, deltager kronprins Christian i stedet.

Tre mænd, som politiet mener har en relation til en igangværende konflikt mellem kriminelle grupperinger i Herning-området, er blevet anholdt i en planlagt aktion i går. Der er tale om mænd på henholdsvis 22, 23 og 37 år, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet oplyser, at otte personer i forvejen er varetægtsfængslet i relation til konflikten, der blussede op for nylig.

I sidste uge kunne DR Nyheder fortælle, at flere skyderier og påsatte brande har fået politikredsen til at bede om assistance fra andre kredse til at håndtere de mange sager. Politiet kunne konstatere, at en parkeret tom bil var blevet ramt, men at der ingen gerningsmand var i sigte, fremgår det af politikredsens døgnrapport.

Det er noget vi ser på med stor alvor, når der bliver affyret skud i det offentlige rum, og derfor er det også en sag, som vi siden anmeldelsestidspunktet har efterforsket massivt med henblik på at få fundet gerningsmanden, siger vicepolitiinspektør Bolette Høy. Nu har Fyns Politi tiltalt en 51-årig mand for at have dræbt kvinden med syv skud, oplyser politikredsen i en pressemeddelelse. Skuddene faldt midt på dagen - klokken 12.35 - på Abels Allé.

Manden blev anholdt senere samme dag af tysk politi Hamborg Lufthavn, hvor han havde en flybillet til Tyrkiet med sig. Ofret var ligesom den nu tiltalte mand tyrkisk statsborger, og ifølge politiet pegede efterforskningen hurtigt på, at de to havde en relation til hinanden. Afbryde et officielt besøg i Japan. Også kronprinseparrets datter, prinsesse Ingrid Alexandra, der til daglig studerer i den australske storby Sydney, er taget hjem til Norge.

Det skriver NRK. Statsministeriet er den vej' Jacob Mark fra SF ankom som en af de første potentielle ministre til Statsministeriet. En foreløbig optælling indikerer, at 21 mulige ministre er mødt op. Du kan hoppe ind i vores liveblog for at få et overblik.

Kongen modtager klokken 10 den nye regering, som består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Digitaliseringsstyrelsen har i dag lanceret AltID, som er en ny ID app. Appen deles op i legitimationskort og aldersbevis, som kan bruges som ID på lige fod med kørekort og pas. Appen giver dig derudover mulighed for at vise dit ID, hvor du selv har kontrol over, hvor mange oplysninger du deler. På sigt skal appen kunne indeholde flere beviser





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