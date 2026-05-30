Redningsaktion i Laos: To fortsat savnede efter at syv lokale blev fanget i oversvømmet hule

Syv lokale i provinsen Xaysomboun i Laos blev fanget i en hule, da vejen ud blev blokeret under kraftig regn. Yderligere fire er fredag og lørdag blevet evakueret, mens to fortsat er savnede. Blandt de fangede er en dykker med erfaring fra den store grotteredning i Thailand i 2018.

Den 20. maj vælgede syv lokale fra en landsby i provinsen Xaysomboun i Laos at træde ind i en hule med det formål at søge efter guld.

Det lokale mineralskatte, der i landet er kendetegnet ved rigdom på guld, tin og kobber, var således på en almindelig ekspedition, der dog skulle ende i en frygtelig naturalskatte. Under deres ophold i hulen indtråffer der kraftig regn, der føre til, at vejen ud bliver fuldstændig blokeret af vand og jord. Således blev de syv personer fanget inde i hulen uden mulighed for at evakuere på egen hånd.

Nogen tid efter ankom redningshold, der har arbejdet intensivt for at nå frem til de fangne. Fredag den 24. maj lykkedes det at evakuere den første person, som blev bragt i sikkerhed. Den følgende dag, lørdag den 25. maj, var det muligt at få yderligere fire personer ud af den oversvømte hule. Disse fire blev transporteret til overfladen og modtog nødvendig lægehjælp.

Trods disse succeser er der fortsat to personer, der forbliver savnede inde i hulen, hvilket giver anledning til fortsatte redningsindsatser. Blandt de fangne er en dykker, der tidligere har deltaget i en berømt redningsoperation i 2018, hvor 12 drenge og deres fodboldtræner blev fanget i en oversvømmet grotte i det nordlige Thailand. Denne erfaring har forhåbentlig givet ham viden, der kan være værdifuld under den nuværende krise.

Laos, et land i Sydøstasien mellem Thailand og Vietnam, er et kommunistisk eenpartistat med knap otte millioner indbyggere. Landet er kendt for sine mineralrigdomme, hvilket ofte lokale til at undersøge grotter og huler i jagten på værdifulde ressourcer. Den aktuelle begivenhed har dog understreget de fare, der er forbundet med sådanne ekspeditioner, især i regnperioder, hvor lynild, oversvømmelser og jordskred er almindelige. Redningsaktionen har attireret opmærksomhed fra både lokale og internationale nyhedskilder, der følger udviklingen tæt.

Myndighederne har opfordret til, at befolkninger undgår at trænge ind i ukendte huler under ugyldige vejrforhold. De to savnede er fortsat genstand for en intens søgning, hvor både lokale redningsfolk og eventuelt internationale eksperter er involveret. Helbredelsestilstandene for de reddede er endnu ikke fuldt ud klarlagt, men de er rapporteret at være i stabil tilstand efter at være blevet bringet til overfladen.

Begivenheden finder sted i en periode, hvor Sydøstasien oplever sæsonbetinger regnvejr, hvilket forhøjede risikoen for oversvømmelser i flere områder. Samfundet i Laos er stærkt præget af Landdistrikter, hvor levebrødet ofte afhænger af landbrug og mineraludvinding. Denne ulykke har bragt en dyb sorg over de involverede familier og samfund, mens den samtidig har mobiliseret en betydelig redningsindsats. Myndighederne har takket de frivillige og professionelle redningsarbejdere for deres dedikation og mod under vanskelige forhold.

Den videre fokus vil være at lokalisere de to savnede og sikre, at de får den nødvendige hjælp, hvis de endnu er i live. Det er en skæbnefuld påmindelse om naturens uvurderlige kraft og behovet for forberedelse, når man udforsker ukendt terræn





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Laos Redningsaktion Oversvømmet Hule Savnede Guldgraving Xaysomboun Dykker Thailand Grotteredning 2018

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

I Sverige vil de stille alle ure syv timer tilbage under VMSvensk forslag er et klart PR-stunt, men det har faktisk også visse fordele, forklarer søvnforsker.

Read more »

Dommen er faldet: Stjal 14 Porscher i DanmarkSyv af luksusbilerne er blevet ført ud af landet.

Read more »

Politikere kritiserer nem adgang til Folketinget, London slår varmerekord, ny TV-serie og redningsaktion i Laos samt medicinske gennembrudStifteren af Dansk Folkeparti og Alternativet kritiserer den lette adgang til Folketinget efter digitale vælgererklæringer, mens London registrerer en ny varmerekord for maj. TV 2's Peter Tanev interviewer i London, og sæson to af 'De Bedste År' med Magnus Millang er i gang. Fem personer er fundet i live efter at have været fanget i en oversvømmet hule i Laos, mens Kasper Schmeichel annoncerer karrierestop. For første gang i Norden får en patient en 3D‑printet knogle indopereret, og et grantræ i Nordsjælland bliver fældet med pollen. Michael Valgren afslutter nyhederne med sin seneste sejr.

Read more »

Mand får syv år for at være bagmand i stor hashsagStore partier hash blev modtaget i Vipperød og Nykøbing Sjælland, fremgår det af anklageskrift.

Read more »