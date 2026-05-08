Real Madrid i chok efter voldsom slåskamp mellem Tchouaméni og Valverde

En voldsom slåskamp mellem Real Madrids Aurélien Tchouaméni og Federico Valverde har sendt bølger gennem den spanske fodboldverden. Hændelsen, der fandt sted efter en træning, resulterede i en hospitalsindlæggelse for Valverde, mens klubben står over for en afgørende kamp mod Barcelona.

Den spanske fodboldverden er i chok efter en voldsom slåskamp mellem Real Madrid s to stjernespillere, Aurélien Tchouaméni og Federico Valverde . Hændelsen, der fandt sted efter en træning i Madrid torsdag aften, har sendt bølger gennem hele landet og fået medierne til at reagere med kraftige ord.

Ifølge flere kilder skulle de to holdkammerater have været i en fysisk konfrontation under træningen, der efterfølgende eskalerede i omklædningsrummet. Det skulle have resulteret i, at Tchouaméni ramt Valverde så hårdt, at han faldt og pådrog sig en flænge i hovedet, hvilket resulterede i en hospitalsindlæggelse. Valverde har dog afvist, at det var et bevidst angreb fra sin holdkammerat, og han er blevet erklæret ude af spillet i 10 til 14 dage på grund af skaden.

Real Madrids omklædningsrum beskrives som splintret, og flere medier har kaldt det for en katastrofal sæson for klubben. Samtidig er rivalerne i Barcelona i høj grad interesseret i hændelsen, da de står over for en afgørende kamp mod Real Madrid søndag, hvor en sejr eller et uafgjort resultat vil sikre dem det spanske mesterskab. Det er dog ikke kun rivalerne, der er opmærksomme på hændelsen.

Selv om klubben ikke har udtalt sig officielt, er der spekulationer om, hvorvidt der vil blive taget disciplinære skridt mod de involverede spillere. Det er klart, at hændelsen vil have konsekvenser for både klubben og de to spillere, især i lyset af den kommende kamp mod Barcelona, hvor Real Madrids formår at holde sig i kampen om mesterskabet. Medierne har dyrket historien massivt, og det er tydeligt, at den vil have langvarige konsekvenser for både klubben og de to spillere





