Ratepension: Langsommere udbetaling kan give dig mange flere penge

Mange danskere er ikke opmærksomme på, at tempoet i udbetalingen af ratepensionen har stor betydning for det samlede beløb, man modtager. En langsommere udbetaling kan give et markant højere pensionstillæg.

De fleste danskere drømmer om økonomisk tryghed og et behageligt seniorliv, hvor pengene rækker til at nyde årene efter arbejdslivet. Desværre er mange ikke tilstrækkeligt opmærksomme på en vigtig detalje, der potentielt kan have betydelige økonomiske konsekvenser på lang sigt.

Hvis en væsentlig del af din pensionsopsparing er placeret i en ratepension, er det afgørende at overveje udbetalingsstrategien nøje, inden udbetalingen påbegyndes. Beregninger viser tydeligt, at den valgte udbetalingsperiode har en markant indflydelse på det samlede beløb, du modtager over tid. Dette skyldes primært samspillet mellem ratepensionen og folkepensionens tillægsydelser. Folkepensionen består af to hovedkomponenter: et fast grundbeløb, som er identisk for alle pensionister, og et tillæg, hvis størrelse er afhængig af din øvrige indkomst.

Grundbeløbet giver en basal økonomisk sikkerhed, mens tillægget er beregnet til at supplere indkomsten for dem, der har behov for det. Det er her, ratepensionen spiller en central rolle, da udbetalingerne fra ratepensionen betragtes som en del af din samlede indkomst og dermed kan reducere eller helt eliminere retten til pensionstillæg. Et konkret eksempel illustrerer dette tydeligt. Forestil dig, at du har en ratepensionsopsparing på to millioner kroner.

Hvis du vælger at få pengene udbetalt over en periode på 10 år, kan du forvente en månedlig udbetaling på omkring 16.700 kroner fra ratepensionen. Denne udbetaling vil dog medføre en reduktion af pensionstillægget, hvilket resulterer i en samlet månedlig indkomst før skat på knap 28.800 kroner. Det er vigtigt at bemærke, at dette tal inkluderer både ratepensionen og det reducerede pensionstillæg. Alternativt kan du vælge at sprede udbetalingen over en længere periode, for eksempel 20 år.

I dette tilfælde vil den månedlige rate være lavere – omkring 8.300 kroner. Til gengæld vil pensionstillægget være højere, da modregningen fra ratepensionen er mindre. Forskellen i pensionstillæg er særligt markant i de første 10 år af pensioneringen. Ved at vælge den længere udbetalingsperiode kan du potentielt modtage omkring 2.500 kroner ekstra om måneden i pensionstillæg.

Over en periode på 10 år løber dette op i en betydelig sum – cirka 300.000 kroner – som ellers ville være gået tabt i modregning. Selvom en hurtig udbetaling af ratepensionen kan virke fristende, især hvis du har specifikke ønsker eller behov for et større beløb på én gang, er det afgørende at vurdere de langsigtede konsekvenser. For mange danskere kan det derfor være økonomisk fordelagtigt at overveje tempoet i udbetalingen nøje, før der træffes en endelig beslutning.

Det anbefales at søge professionel rådgivning for at sikre, at du vælger den udbetalingsstrategi, der bedst matcher din individuelle situation og dine økonomiske mål. En grundig analyse af din samlede økonomi, herunder andre pensionsordninger, formue og forventede udgifter, kan hjælpe dig med at træffe det mest optimale valg





