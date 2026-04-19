Rasmus Munch Søndergaard undviger svar om danskhed for kendte med udenlandske rødder

I B.T.-podcasten Borgerlig Tabloid fortsætter debatten om, hvad det vil sige at være dansk. Advokat Rasmus Munch Søndergaard, der tidligere har skabt furore med udtalelser om, at danskhed sidder i generne, undgår at give klare svar på, om kendte danskere med udenlandske aner som Caroline Wozniacki, Simon Juul og Melvin Kakooza kan betragtes som danske. Debatredaktør Joachim B. Olsen kritiserer Munchs manglende evne til at anerkende danske personligheder, der er vokset op i Danmark, og stiller spørgsmålstegn ved, om grænsen for danskhed i stedet sættes ud fra politiske holdninger til udlændingepolitik.

Ugens mest omtalte og udskældte mand i den danske debat, advokat Rasmus Munch Søndergaard , uddyber sine kontroversielle synspunkter i B.T.-podcasten Borgerlig Tabloid . Efter at have skabt stor debat ved at gøre mælk til omdrejningspunktet for en diskussion om danskhed i Deadline, fortsætter Munch nu dialogen med debatredaktør Joachim B. Olsen. Her erkender Munch, at biologiske og genetiske faktorer ikke er alt for danskheden, men at de unægteligt spiller en rolle.

Dette fører til en konfrontation med en række kendte danskere, der har rødder i andre lande. Blandt de personer, som Joachim B. Olsen bringer på bane, er tennisstjernen Caroline Wozniacki, hvis forældre er polske, selvom hun er født i Odense. Komikeren Simon Juul, adopteret fra Sydkorea, og Melvin Kakooza, der kom til Danmark fra Uganda som lille, bliver ligeledes nævnt. Når spørgsmålet rejses, om disse personligheder kan betragtes som danske i Rasmus Munch Søndergaards øjne, undviger han et direkte svar. I stedet fremsætter han spekulationer om Simon Juuls identitet, hvor han antyder muligheden for, at Juul kunne ønske at oprette et etnostat for koreanere eller et parallelsamfund. Denne tilgang mødes med uforståenhed fra Joachim B. Olsen. Rasmus Munch Søndergaard uddyber sin holdning ved at knytte danskheden til en potentielt negativ indflydelse på danskernes selvbestemmelse. Han udtaler, at hvis en person, der ikke er etnisk dansk, ønsker en etnisk udskiftning af danskerne eller at afgive danskernes ret til selvbestemmelse, så har denne person ikke taget Danmark til sig i hjertet. Dette er et svar, som Munch gentager for de øvrige kendte danskere, som Joachim B. Olsen konfronterer ham med. Ifølge B. Olsen bryder argumentationen her sammen, da Munch tilsyneladende bruger en persons holdning til hans stramme udlændingepolitik som målestok for, om vedkommende kan betragtes som dansk. Joachim B. Olsen udtrykker sin frustration over Munchs manglende evne til at vurdere, om adopterede eller i Danmark opvoksede personer er danske. Han finder det uforståeligt, at Munch ikke kan anerkende disse personer som danske, blot fordi han ikke kender deres stemmeafgivning. B. Olsen understreger, at disse personer tydeligvis er en integreret del af den danske kultur, hvilket gør Munchs betingelser for danskhed særligt problematiske. Podcasten, der har Rasmus Munch Søndergaard som gæst, fortsætter dermed den polariserede debat om dansk blod og genetisk arv, der er blusset op efter hans tidligere udtalelser. Værten, Joachim B. Olsen, opfordrer desuden lyttere til at tilmelde sig hans nyhedsbrev, Borgerlig Tabloid, for at modtage borgerlige argumenter direkte i indbakken. Det skal bemærkes, at der kan forekomme sponsoreret indhold og reklamer i podcasten





