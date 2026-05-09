Rasmus Mansachs: 'Vi voksne skal være bedre til at finde vores indre barn frem'

Rasmus Mansachs, en 47-årig instruktør og manuskriptforfatter, anbefaler at voksne dyrker deres barnlige og nostalgiske side. Han nævner forlystelsesparkerne Tivoli og Bakken, som han besøger hvert år, og Disney-tegnefilm, som han har haft en særlig kærlighed til. Hans tre personlige anbefalinger til at komme i kontakt med sin barnlige og nostalgiske side er at prøve forlystelser, lege med venner, og se Disney-film.

Rasmus Mansachs insisterer på, at vi som voksne skal være meget bedre til at finde vores indre barn frem – og give os selv lov til at dyrke det.

For hvorfor skal barnlighed kun høre barndommen til, spørger han blandt andet i en artikel. Han er 47 år, bor på Nørrebro og er instruktør og manuskriptforfatter bag den populære forestilling på Musicalteatret ’Jeg tror, det hedder kærlighed: The Musical’, hvor i denne artikel får du Rasmus Mansachs tre personlige anbefalinger til at komme i kontakt med din barnlige og nostalgiske side og genfinde noget af den ubekymrede ungdomsfølelse – og så peger han på én tendens, han slet ikke forstår.... forlystelsesparkerne Tivoli og Bakken, som for nylig er genåbnet for sæsonen.

Selvom jeg er 47 år, skal jeg stadig ud at prøve en masse forlystelser, ligesom da jeg var barn. Forlystelserne er blevet vildere, men radiobilerne skal jeg altid forbi. De er egentlig ikke særligt spændende og kører ikke hurtigt, men der er noget nostalgisk over dem. Jeg er på Bakken og i Tivoli hvert år, men ofte med forskellige mennesker.

Alle omkring mig har været der som børn, og der er noget særligt ved at kunne tage det samme sted hen med nye mennesker gennem livet og dele en nostalgisk oplevelse. Jeg hører aldrig nogen sige, at de er blevet for gamle til Tivoli eller Bakken. Det er stadig det samme krymmel, som da jeg var barn. Det er ikke noget, jeg har lyst til at eksperimentere med.

Det skal være chokoladestykker. Ikke chokoladepulver, for det skal knase. Desuden skal softicen bestilles i et bæger i stedet for en vaffel, for så kan man bede om at få drys i bunden af bægeret også, så der venter en lækker bonus, når du nærmer dig den sidste del af isen. Det er ligegyldigt, hvor jeg køber den, men de seneste år har jeg været instruktør på Danmarks ældste friluftsteater, Nyborg Voldspil.

Lige ved siden af ligger isbutikken Det Lille Vaffelbageri, som er fantastisk. Jeg bilder mig selv ind, at deres softice er bedre end alle andres – eller måske er det bare, fordi det er dér, jeg får årets første. Mange af dem har eksisteret i årtier, og man bliver grebet af stemningen. Det kan være alt fra små lege i grupper som “den som flaskehalsen peger på”, til at mime, lege Margretheskål og lignende.

Alle tillader sig at være børn igen. Jeg spiller stadig brætspil med mine voksne venner, og det kan være ganske barnlige spil, som børn også spiller. Om vinteren holder jeg stadig fastelavn, hvor vi slår katten af tønden. Vi står en masse voksne med plastikkroner og fylder slik fra vores barndom ned i tønder med katte på.

Jeg har vundet de seneste tre år i træk. Man bliver grebet af det: Hvem er før mig? Hvor skal jeg ramme? Der er stadig en dyb strategi og en stærk hunger efter at vinde kronen.

De kommer i stride strømme. Nogle gange flere om året. Jeg har virkelig dyrket Disney-tegnefilm, og jeg har nærmest kunnet alle replikkerne i de danske versioner, fordi jeg havde set dem så meget på video derhjemme som barn. Men med genindspilningerne med rigtige skuespillere står jeg af, og jeg undgår dem som pesten.

Jeg forstår ikke, at der er kommet en trend med, at alt skal genindspilles og laves om. Jeg ved godt, at vi lever i en tid, hvor folk har svært ved nye ting og gerne vil vende tilbage til noget, som føles trygt. Men vi sidder med noget, som folk kalder mesterværker, og generationer er enige om, at disse Disney-film er mesterværker, du aldrig vil kunne overgå. Så hvorfor prøve?

Se de gamle Disney film i stedet for at lave dem alle sammen om igen





