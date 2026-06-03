Rasmus Haugaard: Aalborgs politikere skal have mere respekt for stadsarkitektens rolle

Rasmus Haugaard mener, at Aalborgs politikere skal have mere respekt for stadsarkitektens rolle i byudviklingen. Han er bekymret over, at politikeres synsninger vejer tungere end arkitektfaglige vurderinger.

Rasmus Haugaard mener, at Aalborg s politikere skal have mere respekt for stadsarkitektens rolle i byudviklingen. Han er bekymret over, at politikeres synsninger vejer tungere end arkitektfaglige vurderinger.

Rasmus Haugaard er ejendomsudvikler og formand for Erhverv Norddanmark, og han mener, at Aalborg lider af 'højdeskræk' og ser mere imod Hjørring end imod Aarhus. Der er en lokalplan, der sagsbehandles i kommunen, og Rasmus Haugaard mener, at situationen for byudviklingen i Aalborg er på spidsen. Han er bekymret over, at politikeres synsninger kan have for stor indflydelse på byudviklingen. Rasmus Haugaard mener, at kommunen skal have mere respekt for fagligheden hos kommunens egne arkitekter.

Han er bekymret over, at smagsdommeri og synsninger om byudvikling blandt politikere kan have negative konsekvenser for byens udvikling. Rasmus Haugaard mener, at Aalborg skal have en mere langsigtet og faglig tilgang til byudviklingen, hvor arkitektfaglige vurderinger vejer tungere end politikeres synsninger. Han mener, at Aalborg skal have en byudvikling, der er baseret på faglighed og ikke på smagsdommeri.

Rasmus Haugaard mener, at Aalborg skal have en byudvikling, der er til fordel for hele byen og ikke kun til fordel for enkelte politikere eller interessegrupper. Han mener, at Aalborg skal have en byudvikling, der er baseret på faglighed og ikke på smagsdommeri





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