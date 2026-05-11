Rapport afslører alvorlig fattigdom i Danmark

Kirkens Korshærs årlige rapport viser, at over 280.000 danskere oftest undlader at spise, selvom de er sultne, fordi de ikke har råd til mad. Undersøgelsen pevker også på, at mange børn og familier må undvære basale behov. Kirkens Korshær appellerer til den kommende regering om at handle

Kirkens Korshærs årlige undersøgelse påpeger, at fattigdom rammer tusindvis af dansker hver dag. En rapport fra organisationen afslører, at ca. 280.000 danskere mindst én gang om ugen undvære mad, selvom de er sultne, fordi de ikke har råd til fødevarer.

Disse tal kommer fra en undersøgelse udført af Epinion blandt 2.004 repræsentativt udvalgte danskere. Den afslører også, at cirka 160.000 mennesker dagligt springer en hovedmåltid over, og at omfattende bekymring for grundlæggende behov, herunder hjemmeboen, rammer mange familier. Børnene er særligt udsatte. Cirka 50.000 børn oplever ugentligt bekymring om familiens økonomiske situation, og ytterligere op til 75.000 børn må undvære sociale aktiviteter, fordi familierne ikke har råd.

Chef for Kirkens Korshær, Jeanette Bauer, forklarer, at disse resultater understøttes af deres arbejde overalt i landet: Al for mange familier har ikke råd til mad, varme eller sociale aktiviteter. Dette underminerer mennesker værdighed og er uacceptabelt. Alle har ret til en livskvalitet uden store afsavn. Kirkens Korshær kæmper for handling og en langsigtet plan for at bekæmpe fattigdom.

Jeanette Bauer efterlyser, at kommende regering skal sørge for, at familier får hjælp til deres økonomi og at der etableres en fattigdomslov, som forpligter Folketinget til at samarbejde om bekæmpelse af fattigdom. Indtil da er en ny regering nødt til at sikre et minimumsbudget og støtte til disse familier. Vi står over for et valg mellem at handlere eller risikere yderligere ulighed og mangle lejevnejstighed





