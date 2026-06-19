Rane Willerslev og rapper Marc Johnson værter i nyt DR-program om våbenhistorie

Nationalmuseets direktør Rane Willerslev og rapperen Marc Johnson tager seerne med på en rejse gennem krigshistorien i DR's nye program "Store kanoner", hvor de sætter historiske våben overfor hinanden i målskydningsdueller.

Rane Willerslev og Marc Johnson er værter på nyt DR-program. Antropolog Rane Willerslev , der er direktør for Nationalmuseet , tager sammen med rapperen Marc Johnson seerne igennem våbenhistorie n i DR-programmet "Store kanoner".

I programmet går de tæt på kraften og teknologien bag nogle af krigshistoriens mest afgørende opfindelser. De udforsker alt fra økser og sværd i vikingetiden til tanks og maskinpistoler. I hvert afsnit tager de på roadtrip til et nyt terræn, hvor de slår lejr og sætter markante våben, der tidligere har mødt hinanden i et afgørende historisk øjeblik, overfor hinanden i en entusiastisk duel i målskydning. Ære og en historisk straf er på spil.

Marc Johnson, der fik sit gennembrud som solist i midten af 00'erne med sange som "Det passer", "Kig forbi", "Nasty" og "Bawler hele dagen", begyndte for seks år siden at dyrke præcisionsskydning. Han blev introduceret til IPSC, en discipline hvor man rammer mål i bevægelse, og han brød hurtigt ind på den. Sidste år repræsenterede han Danmark ved VM i Sydafrika efter at være udtaget af Dansk Sportsskytte Forbund.

Han har tidligere fortalt, at erfaringerne fra musikscenen giver ham et fortrin under pres: "Når man har spillet mange shows og har hørt folk råbe ens navn, så får man sommerfugle i maven. Jeg har fundet ud af, at jeg elsker det pres.

" Programmet "Store kanoner" er en del af DR's strategi om at styrke forståelsen af danskernes fortid, nutid og fremtid. Redaktør Jytte Bergmann Moll forklarer, at de hele tiden udvikler måden at formidle historie på, og at dette projekt forener eksperimentel arkæologi med veloplagt energi





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