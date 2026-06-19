Rane Willerslev og Marc Johnson udforsker krigshistoriens mest afgørende våben i nye DR-serie

Danmarks Radios nye serie 'Store kanoner' følger Nationalmuseets direktør Rane Willerslev og rapperen Marc Johnson, der also er landsholdspistolskytte, på en rejse gennem våbenkapløbet, der har formeret krige og rykket grænser. De tester historiske våben i dueller og fortæller om kraften og teknologien bag opfindelserne. Serien kombinerer action, våbenteknik og historiefortælling for at give et bredere billede af, hvordan våben har ændret krigsførelsen og verden. Den har premiere på DRTV og DR1 den 30. juni med i alt seks afsnit.

Historien er i skudlinjen, når jæger og direktør for Nationalmuseet Rane Willerslev og rapper og landsholdspistolskytte Marc Johnson tager os med på en rejse gennem våbenkapløb, der har afgjort krige og rykket grænser.

Med skarpladte våben i duel går de tæt på kraften og teknologien bag nogle af krigshistoriens mest afgørende opfindelser. I programmet 'Store kanoner' kombineres action på skydebanen med våbenteknik og historiefortælling. Formidlingen udvikler sig hele tiden og her samles eksperimentel arkæologi og veloplagt energi, forklarer DR-redaktør Jytte Bergmann Moll. DR ønsker at styrke forståelsen af danskernes fælles fortid, nutid og fremtid ved atGive danskerne fælles referencer.

Historieformidling skal sammen med kultur og sprog hjælpe til at forstå samfundet og verden omkring os. Gennem tiden har mennesket udviklet stadig mere effektive og dødelige våben, og i 'Store kanoner' kigges vi på alt fra økser og sværd i vikingetiden til tanks og maskinpistoler. Våben, der har ændret, hvordan slagene er blevet afgjort. I hver episode tager de to værter, der begge er våben- og historieinteresserede, på roadtrip til nyt terræn, hvor de slår lejr op.

Vi følger dem, når de sætter to markante våben, der tidligere har mødt hinanden i et afgørende historisk øjeblik, overfor hinanden i en entusiastisk duel i målskydning, hvor æren og en historisk straf er på spil. Undervejs i programmet folder Rane Willerslev de historiske begivenheder ud og sætter våbnene ind i en større sammenhæng, mens Marc Johnson forklarer den tekniske del.

'Store kanoner' har premiere den 30. juni på DRTV fra morgenstunden og på DR1 klokken 20.00, og der er i alt seks afsnit





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