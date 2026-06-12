Rambøll nedskærer yderligere 80 jobs og mister to topchefer efter amerikanske vindkrise

Den danske ingeniørgigant står i en dyb krise med massive fyringer, aflyste vindprojekter i USA og faldende profit, mens rivalen Cowi rapporterer rekordresultater.

Rambøll står over for en alvorlig krise efter en række aflyste vindprojekter i USA og stigende indkøbspriser i byggebranchen, hvilket har medført massive nedskæringer i arbejdsstyrken.

I år har virksomheden endnu engang skåret ned på 80 stillinger, efter at 300 medarbejdere blev gjort overflødige i sidste år. Den seneste storm har også ramt to af de øverste ledere: CFO Eva Kienle og COO Michael Simmelsgaard har begge fået deres stillinger afsluttet. Disse ændringer følger kort efter, at den nyudnævnte CEO Christian Jensby offentligt har forklaret, at en mere agil og styrket kommerciel ledelse er nødvendig for at vende den negative kurs.

Det danske ingeniørfirma har i årevis været en central spiller inden for offshore-vind, men de seneste udviklinger i USA har ramt rødmen. Donald Trumps politik har skabt et fjendtligt klima for vindmøller, og omkring ti af Rambølls amerikanske projekter er blevet droppet - et tab der svarer til en tredjedel af deres offshore‑vindforretning. Samtidig har konstruktionens høje indkøbsomkostninger gjort projekterne dyrere og mindre rentable.

I 2025 afskedigede virksomheden yderligere 255 medarbejdere, og de seneste 80 fyringer rammer primært energisektoren, hvor presset er størst. I de seneste regnskabsrapporter viser tallene, at omsætningen er faldet med 1,6 % og resultatet efter skat er ned med 31 %, hvilket understreger den finansielle belastning. Mens Rambøll kæmper for at stabilisere sin position, har rivalen Cowi haft en markant modvind. Cowi offentliggjorde rekordresultater for 2025, hvilket fremhæver den voksende konkurrence i den danske ingeniørbranche.

Tidligere, i marts, udtrykte daværende CEO Jens‑Peter Saul sin skuffelse over de negative tal og påpegede, at det kun var anden gang i 15 år, virksomheden havde oplevet negativ vækst. På trods af de udfordringer, som virksomheden står overfor, rangerer Rambøll stadig som en af Danmarks mest attraktive arbejdspladser - den er nummer ti på listen over ønskede arbejdsgivere og er efterspurgt i større grad i år end sidste.

Denne blanding af fortsat stærkt employer brand og de alvorlige driftsmæssige udfordringer giver et komplekst billede af et firma i omstilling, der må navigere gennem både politiske, økonomiske og interne turbulencer for at sikre sin fremtidige overlevelse





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Rambøll Vindenergi Nedskæringer Ledelsesændringer Økonomisk Krise

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