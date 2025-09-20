Radikale vil bruge milliarder på elektrificering og grøn omstilling for klimamål og sikkerhed

De Radikale præsenterer ambitiøs klimaplan med fokus på elektrificering, udfasning af fossile brændstoffer og massive investeringer i vedvarende energi for at opnå klimamål og øge sikkerhedspolitisk uafhængighed.

En omfattende elektrificering af Danmark udgør nøglen til både at opnå betydelige klimamæssige fordele og sikre en større grad af sikkerhedspolitisk uafhængighed. Dette er kernen i De Radikale s strategi, og derfor er de fast besluttet på at investere milliarder af kroner for at accelerere overgangen til elektricitet og yderligere fremme udbygningen af vedvarende energi kilder.

Martin Lidegaard, der er politisk leder for De Radikale, understreger vigtigheden af denne transformation: Hvis vi skal nedbringe energipriserne i Danmark, både for erhvervslivet og for almindelige borgere, er der bred enighed om, at vi skal frigøre os fra vores afhængighed af import af fossile brændstoffer. Han peger på, at en sådan selvforsyning ikke blot vil stabilisere energipriserne men også styrke Danmarks position i en global kontekst, hvor energi er blevet et stadig mere centralt strategisk redskab. De Radikales plan er baseret på en grundig analyse af de udfordringer og muligheder, der ligger i den grønne omstilling, og partiet er overbevist om, at en målrettet indsats kan skabe både økonomisk vækst og et bæredygtigt samfund.\I forbindelse med partiets landsmøde i denne weekend har De Radikale præsenteret en ny og detaljeret plan, hvor de skitserer en endnu mere ambitiøs klimapolitik for de kommende ti år. Planen er ambitiøs og kræver en omfattende omstilling af flere sektorer, herunder industrien og boligsektoren, med det overordnede mål at nedbringe udledningerne af CO2 til et absolut minimum. Planen tager sigte på en total eliminering af CO2-udledninger for både industrien og boligerne og stræber efter at opnå et årligt udledningsniveau på 0,0 ton CO2 i begge sektorer. Dette ambitiøse mål forventes at føre til en reduktion på henholdsvis 4,2 millioner ton CO2 fra industrien og 0,3 millioner ton CO2 fra boligsektoren. For at realisere disse ambitiøse mål har partiet besluttet at afsætte betydelige ressourcer. Partiet planlægger at investere intet mindre end 9,5 milliarder kroner årligt i forskellige klimatiltag. Disse midler vil primært blive brugt til at støtte industrien i at omstille deres fabrikker fra fossile brændstoffer til mere bæredygtige energikilder, samt at assistere borgere med at udskifte deres olie- og gasfyr med mere miljøvenlige alternativer. Denne omfattende investering er et klart signal om De Radikales engagement i at tage klimaudfordringerne alvorligt og sikre en grøn fremtid for Danmark.\De Radikales klimaplan er ikke blot en samling af løse idéer, men derimod en helhedsorienteret strategi, der tager højde for de mange forskellige aspekter af den grønne omstilling. Partiet er bevidst om, at en effektiv klimapolitik kræver en bred vifte af tiltag, der spænder fra teknologiske investeringer og økonomiske incitamenter til lovgivningsmæssige rammer og internationalt samarbejde. Partiet har en klar vision om, hvordan Danmark kan blive en global foregangsnation inden for grøn energi og bæredygtige løsninger. Udover de økonomiske investeringer, lægger planen også vægt på vigtigheden af innovation og udvikling af nye teknologier. Partiet ønsker at fremme forskning og udvikling inden for områder som vedvarende energi, energieffektivitet og lagring af energi. Samtidig vil De Radikale arbejde for at skabe gunstige rammebetingelser for private investeringer i grønne projekter, så der kan opstå en positiv spiral af økonomisk vækst og miljømæssige forbedringer. Partiet vil desuden være en aktiv deltager i det internationale klimasamarbejde og arbejde for at sikre, at Danmark fortsat er i front i kampen mod klimaforandringer. De Radikales klimaplan er derfor et ambitiøst bud på en fremtid, hvor Danmark ikke blot er fri af fossile brændstoffer, men også en grøn og bæredygtig økonomi, der kan skabe både velfærd og tryghed for alle borgere





