Radikale Venstre vil have færre biler og grønnere afgifter: Her er partiets nye bilplan

Radikale Venstre præsenterer en ambitiøs plan for en grøn omstilling af den danske transportsektor, der omfatter afgiftsændringer og en overgang til roadpricing. Planen har til formål at reducere antallet af biler på vejene, fremme brugen af elbiler og bekæmpe trængsel. FDM udtrykker dog bekymring over planens potentielle konsekvenser for forskellige samfundsgrupper.

Jeg kører desværre selv rundt i en gammel benzinspand, siger han dog endelig, da han bliver spurgt ind til, hvad han egentligt selv kører rundt i. Det er dog til gengæld ikke svært at forestille sig, hvilken slags bil Lidegaard vil vælge, når benzinspanden skal til skrot. Radikale Venstre fremlægger et nyt udspil, der har til formål at accelerere den grønne omstilling af den danske transportsektor.

Partiet ønsker en fremtid med færre biler på vejene og en overgang til udelukkende grønne drivmidler. Martin Lidegaard, fra Radikale Venstre, udtaler at målet er, at de inden for et til to år ikke længere vil sælge benzin- og dieselbiler, da det økonomisk ikke vil være fordelagtigt for bilejerne. Udspillet indebærer en afskaffelse af registreringsafgiften for elbiler i 2026. Samtidig foreslås en ny ejerafgift, som skal gælde for alle biler, herunder elbiler, og som skal baseres på bilens størrelse. Dvs. jo tungere bilen er, jo højere afgift skal der betales. Partiet lægger vægt på, at de biler, der belaster vejene mest, såsom de store elbiler, skal betale en højere afgift. I øjeblikket er elbiler under 419.000 kroner fritaget for registreringsafgift. Denne grænse forventes at blive sænket til 362.300 kroner. FDM (Foreningen af Danske Motorjournalister) tvivler dog på, om denne ændring vil gøre den store forskel for forbrugerne, da de fleste elbiler, som almindelige forbrugere køber, ikke vil være omfattet af registreringsafgiften alligevel. FDM foreslår i stedet en mere intelligent ejerafgift, der tager højde for bilens energieffektivitet, batteristørrelse og egenvægt. Dette vil give mulighed for at beskatte tunge biler, som bruger meget strøm, hårdere, hvilket potentielt vil ramme de store luksuriøse elbiler. FDM udtrykker bekymring for, at planen samlet set kan være til gavn for de mest velhavende og dyr for dem, der i forvejen har mindst. Torben Lund Kudsk, politisk chef i FDM, påpeger, at planen kan føre til en social skævhed, hvor almindelige bilister, der kører i benzin- eller dieselbiler, skal betale mere, mens velhavende borgere kan få fordel af afgiftsfrie elbiler. Radikale Venstres langsigtede plan omfatter en overgang til 'roadpricing' inden for fem år, hvor der skal indføres en kilometerbaseret vejafgift for alle biler. Martin Lidegaard forklarer, at denne løsning skal imødegå både CO2-udledningen fra biler og de stigende trængselsproblemer i trafikken. Han erkender dog udfordringen i at få folkelig opbakning til en ordning, der indebærer betaling for at køre på vejene, især i tyndt befolkede områder og uden for myldretiden. Roadpricing kan ifølge Torben Lund Kudsk være et effektivt værktøj til at reducere trængsel i trafikken, da det giver et økonomisk incitament til at undgå kørsel i de mest trafikerede perioder. Radikale Venstre afholder i dag landsmøde i Nyborg, hvor disse emner er på dagsordenen. Diskussionen om grøn omstilling af transportsektoren er et centralt tema, og partiet ønsker at sætte en klar retning for fremtiden





DRNyheder / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Radikale Venstre Grøn Omstilling Elbiler Afgifter Roadpricing

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Danske Medier kunne ikke genkende ordførers problem med Pressenævnet. Det kan advokat”Der er en åbenlys problemstilling.”Sådan lyder det fra Heidi Højmark Helveg, advokat med speciale i medieret, efter at brancheorganisationen Danske Medier stillede sig uforstående over for en melding fra Venstre-kulturordfører Kim Valentin.

Læs mere »

Efter genåbning af motorvej til Øresundsbroen: Ødelagt vej forhindrer biler i venstre sporSelvom vandet nu er stoppet med at løbe over Øresundsmotorvejen, er der stadig ikke kommet en forklaring på, hvor det stammede fra.

Læs mere »

Politisk kaos og økonomisk krise i Frankrig: Over en halv million mennesker på gadenFranskmændene vil vælte deres nye premierminister, hvis han ikke dropper sin spareplan. Samtidig er Frankrig ved at drukne i offentlig gæld.

Læs mere »

Nu er planen klar: Sådan vil regeringen stoppe studerende fra BangladeshI 2024 var hver sjette kandidatstuderende på Roskilde Universitet fra Bangladesh.

Læs mere »

Radikale vil bruge milliarder på elektrificering og grøn omstilling for klimamål og sikkerhedDe Radikale præsenterer ambitiøs klimaplan med fokus på elektrificering, udfasning af fossile brændstoffer og massive investeringer i vedvarende energi for at opnå klimamål og øge sikkerhedspolitisk uafhængighed.

Læs mere »