Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed har opspist sine otte gamle officielle baderåd og erstattet dem med fem nye. De nye råd skal være nemmere at huske og fokusere mere på at gøre en forskel for at redde liv på stranden og i vandet.

Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed har moderniseret sine officielle baderåd . De gamle otte råd er erstattet med fem nye, som skal være nemmere at huske og i højere grad fokusere på at redde liv på stranden og i vandet.

Ifølge formand Erik Bech har de tidligere råd været for komplekse, og nu ønsker man at simplificere budskabet for at maksimere effekten af sikkerhedsoplysningerne. Et af de gamle råd, der er blevet droppet, var anbefalingen om kun at gå ud til navlen, hvis man ikke kan svømme. Det klassiske navleråd anses nu for mindre relevant på grund af de særlige forhold ved det danske kystlandskab, især de stejle badeforhold og stærke strømme på vestkysten.

I stedet fremhæver rådet kernelspørgsmålet: Vær aldrig alene i og ved vandet. Det vurderes som den absolut vigtigste sikkerhedsregel, da tilstedeværelsen af andre øger chancer for at få hjælp i tide, hvis uheldet er ude. Derudover fordømmer rådet brugen af armvinger som en falsk tryghed. Selv om armvinger ofte opfattes som sjovt legetøj for børn, understreger rådet, at de ikke gør børn sikre i vandet.

De lærer børn ikke at flyde eller bevæge sig naturligt, og giver en kunstig opdrift, der kan føre til en farlig falsk sikkerhed both for børn og deres forældre. Rådets bud er derfor, at den mest pålidelige 'udstyr' et barn kan have, er en opmærksom voksen lige ved siden af. Denne比例为markeret skriftlig advarsel på sociale medier understreger, at armslængde, ikke er en detalje, men en livline.

Denne revurdering af de officielle baderåd er en direkte reaktion på, at forhenværende regler måtte anpasses til de reelle risici på danske strande, hvor vandet kan være fyldt med uforudsigelige elementer som bølger og strømme, som kan vælte en uerfaren svømmer. Formålet er klart: færre, mere mægtige budskab der faktisk kan følges og derved forhindre ulykker.

Rådet appellerer til, at sættere forældre og voksne, der tager ansvar for børn i vandet, og lægger vægt på, at det aldrig er sikkert at forlade et barn uden direkte tilsyn, uanset hvilken vandløbsudstyr der eventuelt anvendes. Også humøret ved stranden prioriteres; sikkerhed skal ikke være kedeligt, men fundamentalt for en god badeoplevelse





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