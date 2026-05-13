Råd til handling for at forbedre håndteringen af interessekonflikter i forskning

En professor emeritus ved Københavns Universitet og en forbrugeradvokat mener, at der bør være en straf for overtrædelse af reglerne om at deklarere interessekonflikter. Professor emeritus Heine Andersen foreslog at skærpe kontrol over forskningsinstitutionerne og sanktionere overtrædelsen, mens forbrugeradvokaten Gitte Serup Kristensen mener, at ledelsen på universiteterne bør offentliggøre en liste over, hvilke private firmaer og fonde, som finansierer dem. Steen Hansen, en casesøgende for Videnskab.dk, mener, at ledelsen på universiteterne bør være mere bevidste om, at de selv har interessekonflikter.

Forskere anbefaler tiltag til forbedring efter Videnskab.dk's afsløring af skjult interesse bag lægeanbefaling. I 2024 blev det beskrevet, at under to procent af forskerne på Københavns Universitet lever op til kravene om at dele oplysninger om interessekonflikter.

Hvordan kan det blive bedre? (Delvist AI-skabt illustration: ChatGPT / modificeret af Frederik Guy Hoff Sonne / Ditte Svane-Knudsen) Når anbefalinger fra læger og forskere bliver spredt i medierne, kan det virke som uafhængig viden fra eksperter. Tre hjerteforskere anbefalede i Berlingske 'alle voksne' at få foretaget en særlig sundhedstest.

Ingen steder blev det nævnt, at de tre forskere havde fået penge til forskning, konsulentbidrag eller 'En interessekonflikt er 'en situation, hvor finansielle, politiske eller personlige interesser kan kompromittere eller påvirke uvildighed i den professionelle vurdering og udførelse af forskning.

'. Under to procent af forskerne på Københavns Universitet har ikke været erklæringer over for interessekonflikter efter normerne. En række fremtrædende læger udtalte sig positivt om Novo Nordisks slankemiddel Wegovy i medierne, uden at oplyse at de havde modtaget penge fra virksomheden. Derfor kan det være en idé at indføre en eller anden form for straf, mener Heine Andersen, professor emeritus ved Københavns Universitet.

Forbrugeradvokaten Gitte Serup Kristensen ser et problem i, at ledelsen på universiteterne ikke vil fremstå som neutrale, når det kommer til at håndhæve regler om interessekonflikter. Hun mener, at universiteterne bør offentliggøre en liste over, hvilke private firmaer og fonde, som finansierer dem som institutioner.

Steen Hansen, casesøgende for Videnskab.dk, mener, at ledelsen på universiteterne bør have en bedre bevidsthed om, at de har interessekonflikter, ligesom de enkelte forskere. ¶Dansk forskning bliver i stigende grad finansieret af private virksomheder og fonde. I 2024 blev 47 procent af omkostningerne til forskning på universiteter, universitetshospitaler og andre videregående uddannelser i Danmark dækket af eksterne bevillinger.

En række fremtrædende læger udtalte sig positivt om Novo Nordisk's slankemiddel Wegovy i medierne, uden at oplyse at de havde modtaget penge fra virksomheden. Flere læger erkender efterfølgende, at de burde have delt oplysningerne





