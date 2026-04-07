Qvortrup: Mette Frederiksen skruer op for presset – venter med regeringsdannelse til efter 1. maj?

Mette Frederiksen forsøger at øge presset på partierne i regeringsforhandlingerne, vurderer Henrik Qvortrup. Han peger på en afgørende detalje, der kan forsinke regeringsdannelsen.

En afgørende dag i den nære fremtid kan vise sig at spille en central rolle i den kommende regeringsdannelse. Det vurderer B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup . Mette Frederiksen , der fungerer som kongelig undersøger, fortsætter ugen med benhårde regeringsforhandlinger. Ifølge Qvortrup er hendes strategi at øge presset, særligt på visse partier.

I et Facebook-opslag mandag understreger den fungerende statsminister, at de igangværende forhandlinger er vanskelige, og hun udtrykker et håb om, at partierne vil møde hinanden pragmatisk. Qvortrup tolker dette som en klar opfordring rettet mod specifikke partier. Han forklarer, at Mette Frederiksen kommunikerer til danskerne om udfordringerne, men også forsøger at lægge pres på Venstre, Konservative og Enhedslisten. Analytikeren påpeger, at hvis Mette Frederiksen havde valgt en mere afslappet tilgang, ville partierne lettere kunne fastholde deres krav. Men ved at beskrive processen som vanskelig, skaber hun et pres, ifølge Qvortrup.\Mette Frederiksen gik i påskeferie med en erklæring om at undersøge muligheden for en regering bestående af Socialdemokratiet, SF og De Radikale. Men Henrik Qvortrup antyder, at der sideløbende foregår mere uofficielle forhandlinger, der foregår i det skjulte. Han bemærker, at processen nu er lukket, og det ville være naivt at tro, at der kun er forhandlinger med venstrefløjen. Selvom Troels Lund Poulsen fra Venstre måtte annoncere en øjenskade og et lavere tempo i den kommende uge, mener Qvortrup ikke, at han er ude af billedet. Mette Frederiksen har indkaldt til genoptagelse af regeringsforhandlingerne, som finder sted mandag eftermiddag på Marienborg og tirsdag i Statsministeriet. Qvortrup vurderer, at Mette Frederiksen i en mere uofficiel kanal er i dialog med både Venstres formand og De Konservatives Mona Juul. Samtidig bemærker Qvortrup, at de svære toner omkring forhandlingerne ikke tyder på en snarlig regeringsdannelse. Han ser muligheden for, at processen kan strække sig ind i maj og fremhæver en særlig detalje, der kan have indflydelse på tidspunktet for en eventuel regeringsdannelse.\Hvis Socialdemokratiets formand ender med at samarbejde på tværs af midten og danne regering med borgerlige partier, vil hun sandsynligvis undgå en specifik dato: Arbejdernes Kampdag den 1. maj. Qvortrup påpeger, at det vil være en udfordring for Mette Frederiksen at skulle optræde på 1. maj, hvis hun har valgt en regering, der bevæger sig væk fra den traditionelle røde blok. Derfor kan der være et argument for at vente med at danne regering. Denne vurdering understreger kompleksiteten i de igangværende forhandlinger og de strategiske overvejelser, der præger processen. Analytikeren peger på, at presset stiger, og at der foregår en række forhandlinger, som ikke nødvendigvis er offentligt kendte. Den kommende tid vil vise, hvilke partier der er villige til at indgå kompromisser, og hvilke der vil fastholde deres positioner i de svære forhandlinger, der skal føre til en ny regering





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Qvortrup om ny meningsmåling: To partier skal passe påEn ny Megafonmåling viser, at flere danskere ønsker sig en regering henover midten

Read more »

Talegenkendelse på Aalborg Universitetshospital: Fremskridt med udfordringerCheflæge Mette Holland-Fischer fra Aalborg Universitetshospital deler sine erfaringer med implementeringen af talegenkendelse til journalskrivning. Selvom det har været et fremskridt, understreger hun vigtigheden af at have styr på arbejdsgange og optimere lægernes tid.

Read more »

Afsløret for kongeparret – men kronprinsparret holder det privatMens det norske kongehus gerne afslører kongeparrets påskeplaner, så er der fortsat mystik omkring, hvor kronprinsesse Mette-Marit og familien opholder sig.

Read more »

Regeringsforhandlinger genoptages, Venstre-formand opereret og ny måling om mandaterMette Frederiksen indkalder til regeringsforhandlinger mandag. Troels Lund Poulsen er akut opereret. En ny måling viser, at et flertal af danskerne ønsker, at et mandat i Folketinget skal tilhøre partiet, ikke politikeren. Derudover er der en historie om et par, der er adskilt af over 12.000 kilometer.

Read more »

Mette Frederiksen genoptager regeringsforhandlingerStatsminister Mette Frederiksen har indkaldt til nye regeringsforhandlinger mandag og tirsdag efter påsken, med det formål at danne en ny regering.

Read more »

Regeringsforhandlinger genoptages, Venstre-formand opereret og ny måling om mandaterMette Frederiksen indkalder til regeringsforhandlinger mandag. Troels Lund Poulsen er akut opereret. En ny måling viser et flertal af danskerne ønsker mandatet skal tilhøre partiet fremfor politikeren. Et par er adskilt af 12.000 kilometer på grund af afviste familiesammenføringer.

Read more »