Qantas starter verdens længste direkte flyrute mellem London og Sydney i 2027

Det australske flyselskab Qantas annoncerer, at det fra oktober 2027 vil indlede verdens første direkte flyvninger mellem London og Sydney. Rejsen ventes at tage mellem 19 og 22 timer og bliver dermed den længste i verden. Selskabet bruger specialbyggede Airbus-fly med udvidet brændstoftank.

Det australske flyselskab Qantas har annonceret planer om at indlede verdens første direkte flyvning er mellem London og Sydney fra oktober 2027. Denne historiske rute vil være den længste i verden med en until ligne på mellem 19 og 22 timer.

Den nuværende rekordholdende rute er Singapore Airlines' direkte flyvning mellem New York City og Singapore, som strækker sig over 15.349 kilometer ifølge FlightRadar24. Qantas' administrerende direktør, Vanessa Hudson, understregede i en erklæring til ABC, at selskabets grundtanke altid har været, at Australiens afstand til resten af verden aldrig må stå i vejen for forbindelser.

Hun koblede dette tiltag til den pionerånd, som generationer af medarbejdere har udvist gennem selskabets 105-årige historie, og kaldte det for det mest betydningsfulde skridt i denne mission. De specifikke fly, der vil benyttes, er specialbyggede Airbus-modeller, der er udstyret med en ekstra brændstoftank på 20.000 liter. Denne modification gør det muligt for flyet at forblive i luften i op til 22 timer. Flyene kan transportere op til 238 passagerer.

Projektet har været præget af betydelige forsinkelser. Leveringen af de første fly sker fem år senere end oprindeligt planlagt, primært på grund af udfordringer relateret til coronapandemien og forsyningskædernes uregelmæssigheder. Analytikere mener, at Qantas sandsynligvis vil skulle opkræve en merpris for at opveje de høje omkostninger forbundet med denne langdistance-operation. Det er værd at bemærke, at Qantas allerede opererer en direkt rute mellem London og Perth på Australiens vestkyst, hvilket hargjort selskabet fortroligt med udfordringerne ved langdistanceflyvninger til Australien.

Den nye rute til Sydney vil dog være endnu længere og kræve yderligere tekniske og operative tilpasninger for at sikre en pålidelig og økonomisk bæredygtig service. Denne udvikling understreger den fortsatte konkurrence om at tilbyde de mest effektive og komfortable langdistanceforbindelser i verden





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