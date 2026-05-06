Putins voksende paranoia og isolation: En præsident i frygt

Europæiske efterretningsrapporter tegner et billede af en Vladimir Putin, der er blevet ekstremt paranoid og isoleret som følge af frygten for både ukrainske droner og interne kupforsøg.

Den russiske præsident Vladimir Putin befinder sig i dag i en situation, hvor hans personlige sikkerhed og mentale tilstand er blevet centrum for intens international opmærksomhed.

Ifølge nyere rapporter fra en række europæiske efterretningstjenester er Putin blevet markant mere paranoid, hvilket har ført til en livsstil præget af ekstrem isolation og en total eliminering af enhver form for risiko. Denne udvikling er ikke blot en psykologisk observation, men manifesterer sig i konkrete handlinger og mønstre, der vidner om en mand, som ikke længere stoler på nogen, hverken sine egne generaler eller sin nærmeste stab.

Den konstante frygt for både eksterne angreb og interne forræderier har skabt en atmosfære af mistillid, der gennemsyrer hele det russiske magtapparat. For at forstå omfanget af denne isolation kan man se på forskellen mellem hans offentlige aktiviteter i 2025 og 2026. I 2025 foretog han 17 officielle optrædener, hvoraf mange var besøg på militære baser tæt på frontlinjen i Ukraine, hvilket skulle signalere styrke, kontrol og beslutsomhed. Men i 2026 er billedet et helt andet.

Et enkelt besøg på en sportsskole i Sankt Petersborg den 27. april, hvor han mødte en ung fægter, står som en sjælden undtagelse i et ellers tomt kalenderblad. Det er bemærkelsesværdigt, at han i hele 2026 ikke har besøgt et eneste militært anlæg, hvilket står i skærende kontrast til hans tidligere image som den handlekraftige øverstbefalende, der tør se sine soldater i øjnene. Frygten er mangefacetteret og dybt forankret i den nuværende sikkerhedspolitiske situation.

På den ene side er der den konstante trussel fra avancerede ukrainske droner, der i stigende grad kan ramme mål dybt inde i Rusland. På den anden side er der den interne frygt for et paladskup orkestreret af den russiske elite, som kan være blevet trætte af den langvarige og kostbare krig. Denne angst har fået Putin til at opgive sine traditionelle residenser, herunder den velkendte sommerbolig ved Valdai-søen mellem Moskva og Sankt Petersborg.

I stedet rapporteres det, at han nu tilbringer ugevis i dybe, sikrede bunkere i Krasnodar-regionen nær Sortehavet, hvor han er beskyttet mod både luftangreb og uventede besøg fra utilfredse allierede. Denne paranoia strækker sig langt ud over præsidentens egen person og har skabt et regime af frygt og overvågning for dem, der arbejder tættest på ham. Kokke, fotografer og livvagter, som udgør hans inderste cirkel, er nu underlagt drakoniske regler.

De har fået et totalforbud mod at benytte offentlig transport, og deres bevægelser kontrolleres nu minutiøst af sikkerhedstjenesten FSO. Når præsidenten er i nærheden, er alle former for mobiltelefoner eller internetforbundne enheder strengt forbudt for at forhindre spionage eller koordinering af angreb. Endnu mere skræmmende er oplysningerne om, at der angiveligt er installeret avancerede overvågningssystemer i medarbejdernes private hjem, hvilket betyder, at overvågningen aldrig stopper, uanset om de er på arbejde eller privat.

Selv bybilledet i Moskva bærer præg af Putins frygt. De jævnlige internetnedbrud, som indbyggerne i hovedstaden oplever, er ifølge efterretningskilder ikke tekniske fejl, men bevidste handlinger. Når Putin befinder sig i byen, lukkes det mobile internet ned i store områder for at blokere for styringen af droner, der kunne forsøge at ramme ham. Dette skaber en surrealistisk tilstand, hvor en af verdens mægtigste mænd effektivt lammer sin egen hovedstad for at føle sig tryg.

Denne atmosfære af usikkerhed kulminerede omkring den 9. maj, den traditionelle Sejrsdag, hvor Rusland fejrer sejren over Nazityskland. I modsætning til tidligere år, hvor paraderne foran Kreml var præget af massive udstillinger af kampvogne og missiler, var fejringen i 2026 markant reduceret. Sikkerhedsudfordringerne har gjort det umuligt at garantere trygheden for både Putin og de marcherende tropper, hvorfor mange af de tunge våben blev holdt væk.

Det faktum, at Putin anmodede Ukraine om en våbenhvile over weekenden, blot for at få et kontant nej fra præsident Zelenskyj, understreger hans desperation. Zelenskyjs modforslag om en våbenhvile, der bevidst udelod selve paradedagen, viser en ukrainsk strategi om at holde presset på Rusland, netop når Putins behov for at fremstå stærk er størst





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vladimir Putin Rusland National Sikkerhed Ukraine-Krigen Efterretning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danmark vil sammen med 32 europæiske lande bekæmpe ulovlig migrationI en fælles erklæring fastslår 33 europæiske lande - herunder Danmark - at de vil bekæmpe 'ulovlig migration'.

Read more »

Putin frygter attentat og isolerer sigEuropæiske efterretningstjenester rapporterer, at Vladimir Putin er bange for et attentat og har reduceret sine offentlige optrædener og søgt tilflugt i bunkere. Økonomiske problemer og krigen i Ukraine forværrer situationen.

Read more »

Putin erklærer kort våbenhvile i Ukraine for at markere verdenskrigssejrPutin erklærer våbenhvile 8. og 9. maj. Zelenskyj har tidligere kaldt idéen 'useriøs'.

Read more »

Zelenskyj regner med, at EU åbner for forhandlinger om medlemskab | NyhederUkraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, mødtes i dag med formanden for Det Europæiske Råd, Antonio Costa, ved et møde i Det Europæiske Politiske Fællesskab i Armeniens hovedstad, Jerevan.

Read more »

Udlandsredaktør om ukranisk våbenhvile: Peger på Zelenskys genistregUkraines præsident vender Putins udspil på hovedet og sender et klart signal til Trump.

Read more »

Putins parade mindre end nogensinde: Ekspert med dyster meldingDen 9. maj fejrer Rusland sejren over Nazityskland i Anden Verdenskrig. Men i år bliver det ikke som tidligere.

Read more »