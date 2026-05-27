Putins inderkreds tør ikke vælte ham: Mange nordmænd ønsker at afskaffe monarkiet

En ny måling viser, at flere nordmænd end tidligere ønsker at gøre op med monarkiet. Ifølge NRK mener 29 procent af nordmændene, at kongehuset bør afskaffes, når kong Harald ikke længere sidder på tronen.

Kong Harald har gennem årtier haft stor opbakning blandt nordmændene og er ofte blevet beskrevet som en samlende figur i en tid med politisk uro og store forandringer.

En ny rundspørge viser nemlig, at flere nordmænd end tidligere ønsker at gøre op med monarkiet. Ifølge en måling foretaget for NRK mener 29 procent af nordmændene nu, at kongehuset bør afskaffes, når kong Harald ikke længere sidder på tronen. Kronprinsesse Mette-Marit er blevet kritiseret for sin forbindelse til den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein, hvilket har fået flere organisationer til at bryde samarbejdet med hende.

De unge er mest skeptiske Ifølge NRK bakker kun omkring halvdelen af nordmænd mellem 18 og 29 år op om at bevare kongehuset i fremtiden. Der er dog fortsat et flertal i Norge, som støtter monarkiet. I målingen svarer 64 procent stadig, at de ønsker at bevare kongehuset





