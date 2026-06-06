Putins droneangreb tegn på desperation og voksende usikkerhed i Kreml

EU's forsvarskommissær Andrius Kubilius mener, at Ruslands øgede provokationer, herunder droneflyvninger mod EU-lande, er et tegn på desperation snarere end styrke. Ukrainiske fremskridt på slagmarken udløser ifølge ham en Nervøsitet i Moskva, som Europa bør svare på ved at øge støtten til Ukraine.

For mange kan det ligne en optrapning fra Kreml , men ifølge en markant EU-stemme kan forklaringen være en helt anden. Bag de tiltagende provokationer gemmer der sig nemlig ikke nødvendigvis styrke.

Tværtimod kan de være et tegn på nervøsitet i Moskva. EU's forsvarskommissær, Andrius Kubilius, mener, at Vladimir Putin i stigende grad handler desperat, fordi udviklingen på slagmarken ikke går Ruslands vej. Andrius Kubilius vurderer, at de russiske droneflyvninger ind over eller tæt på EU-lande skal ses som en reaktion på udviklingen i krigen. Det er tydeligt, hvad der er årsagen til Putins ustabile angreb.

Ukraine begynder at få overtaget. Jo mere Ukraine får overtaget, jo mere bliver Putin nervøs og desperat, siger han. De russiske droneflyvninger har skabt bekymring i flere EU-lande, hvor myndighederne følger situationen tæt. Tværtimod siger han, at Europa skal reagere ved at styrke støtten til Ukraine yderligere.

Håbet er, at vi vil stoppe med at støtte Ukraine. Vores svar er ikke at give efter, men at øge vores indsats, siger han. Hvis EU-kommissærens vurdering holder stik, er de seneste russiske provokationer ikke et tegn på kontrol, men på voksende usikkerhed i Kreml. Ikke alene fortsætter Vesten med at støtte Ukraine.

Ifølge Kubilius er det netop den støtte, der nu er med til at ændre balancen i krigen. Dermed bliver de nye meldinger fra fronten endnu et tegn på, at Rusland kan være langt mere presset, end Kreml ønsker at vise





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