Putin's Popularity and Internet Restrictions in Russia

This news article discusses the current state of Putin's popularity and the increasing restrictions on the internet in Russia. According to a state-run polling institute, 24% of Russians do not trust Putin, while his approval rating remains at 65.6%. The tightening control over what Russians can access online, known as 'digital Gulag', is seen as a major factor in this decline in trust. Additionally, the article highlights the frustration among Russians over the limited internet access and the role of the Kremlin in shaping public opinion.

Lad det være sagt med det samme. Putin har stadig tilslutning i en grad, som mange andre statschefer kun kan drømme om. Men ifølge det statslige meningsmålingsinstitut VTSIOM, Det Russiske Center for Undersøgelse af den Offentlige Mening, stoler 24 procent af russerne ikke på præsidenten, og hans opbakning er i den seneste måling på 65,6 procent.

En del af årsagen skal ifølge forfatter og tidligere Ruslandskorrespondent, Leif Davidsen, findes i den stadigt strammere styring af, hvad russere må læse, se og søge på online. - Med den undertrykkelse, der hersker i dag, hvor man taler om et ’digitalt Gulag’, er vi på mange måder tilbage i Sovjetunionen uden kommunisme, siger han tilIfølge Leif Davidsen retter russerne også deres irritation over begrænsningerne på internettet direkte mod præsidenten.

Russerne oplever jævnligt, at der ikke er forbindelse til internettet, og det, de kan søge på, er nøje udvalgt af det russiske medietilsyn, Roskomnadzor. (Foto: © Ramil Sitdikov, Reuters/Ritzau Scanpix) - Jeg kan godt forestille mig, at mange af de her moderne russere, der har været vant til at være digitale og bestille et Wolt-bud, en taxa og teaterbilletter, de vil sige, at det er fordi, at vores præsident ikke har bestilt noget som helst selv de sidste fyrre år, siger Leif Davidsen.

Matilde Kimer, DR’s Ruslands- og Ukrainekorrespondent, vurderer også, at russerne i højere grad ser en præsident, der interesserer sig for andet end russernes hverdag. - Et udbredt øgenavn til Putin er blevet ’bedstefar i bunkeren’, og det er jo fordi man mener, at han har isoleret sig og ikke forstår, hvad et moderne menneske i Rusland har behov for, siger hun. Kritikken af udviklingen i Rusland er på det seneste kommet fra uventede kanter.

En ellers Kreml-loyal advokat meldte sig pludselig som Putinkritiker i marts. Nedlukningen af internettet var et af hans kritikpunkter.overraskede sine følgere med en lang indtrængende tale til præsident Putin. - Folk leder på Google og på Yandex efter måder, de kan slippe ud af Rusland på og finde et andet sted at bo, siger hun i opslaget på Instagram og nævner, at en af de mest populære søgninger er ’Hvordan flytter jeg til Minsk? ’.

Ifølge Bonja må det hele skyldes, at Putin ikke er klar over, hvad der foregår. - Jeg synes, det værste ved det hele er, at det sker på grund af Dem, Vladimir Vladimirovitj, fordi De ikke ved, hvad der sker i landet. Det er sådan, russerne bedst kender TV-værten, modellen og influenceren Viktoria Bonja. På den røde løber under filmfestivalen i Cannes sender hun et kys til sine fans.

For nyligt gav hun sine følgere på Instagram en længere tale, henvendt til præsident Vladimir Putin, om alt det, der ikke fungerer i Rusland. (Foto: © Loic Venance, AFP/Ritzau Scanpix) Ruslandskorrespondent, Matilde Kimer, forklarer, at lukningen og styringen af internettet er en meget stor forandring for russerne, fordi mange har vænnet sig til en digital hverdag. - Jeg kan selv huske, fra da jeg boede der, hvor nemt det var at bestille noget på nettet.

En lampe til børneværelset kunne ankomme en time senere, fortæller Matilde Kimer, der tidligere har boet med sin familie i Moskva. Nu er hverdagsting som at shoppe eller bestille en taxa blevet besværligt eller blokeret, og taxachaufførerne har svært ved at finde rundt, når der ikke er hul igennem til GPS-systemet. Skærpet censur Staten har indført en hvidlistning af søgemulighederne. Det vil sige, at kun de hjemmesider og informationskilder, staten har godkendt, er tilgængelige.

Når ellers internettet er oppe. Der er ifølge Katrine Stevnhøj, specialkonsulent i Udenrigsministeriet og som har en ph.d. og har forsket i russisk opposition og protester, en meget mere omfattende kontrol end tidligere. Så det, der ikke var forbudt, var altså tilgængeligt. Hyperdigitale storbyrussere er en udfordring for styret- De står over for den udfordring, at russerne så forsøger at få nye former for adgang til internettet igennem VPN-forbindelser, som regimet så igen forsøger at lukke ned for





