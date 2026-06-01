Putin optimistisk om snarlig afslutning på krigen i Ukraine - modsat eksperter og data

Den russiske præsident Vladimir Putin har udtalt, at Rusland snart kan afslutte krigen i Ukraine og opnå kontrol over hele Donetsk og Luhansk. Mens Putinviser optimisme, peger militære analyser og meningsmålinger på en stagnation i russiske fremskridt og faldende opbakning i den russiske befolkning. Den komplekse virkelighed ved fronten står i kontrast til Kremls budskab om en snarlig sejr.

Mere end fire år efter Rusland s invasion af Ukraine fortsætter krigen med at præge både Europa og den globale sikkerhedssituation. Selvom kampene stadig raser langs frontlinjerne, er spørgsmålet om konfliktens afslutning igen blevet aktuelt efter nye udmeldinger fra Kreml.

På en pressekonference fredag gav præsident Vladimir Putin udtryk for stor optimisme omkring udviklingen på slagmarken og pegede på de russiske styrkers fremgang som et tegn på, at en afslutning kan være inden for rækkevide. Det er ikke første gang, Putin sender det budskab. Men denne gang fremstår han mere sikker end tidligere. Ifølge den russiske præsident rykker landets styrker frem i alle retninger hver eneste dag.

Ifølge mediet B.T. , der refererer til Financial Times med kilder tæt på Kreml, vurderer Putin, at Rusland kan få kontrol over hele Donetsk- og Luhansk-regionerne inden efteråret. De to områder har længe været blandt de vigtigste mål for den russiske offensiv i det østlige Ukraine. Præsidentens udmeldinger står dog i skarp kontrast til vurderinger fra flere militære eksperter, som i den seneste tid har peget på, at krigen fortsat er langt fra afgjort.

Den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) stiller også spørgsmålstegn ved Putins optimisme. I en ny analyse fremhæver tænketanken, at de russiske styrkers fremrykning er blevet markant langsommere i løbet af 2026 sammenlignet med året før. Ifølge ISW kan Kreml derfor være ved at basere sine vurderinger på et ufuldstændigt eller misvisende billede af situationen ved fronten.

Samtidig viser en ny meningsmåling fra det statsejede russiske forskningsinstitut Russian Public Opinion Research Center, at opbakningen til Putin er faldet en smule. Selvom Putins støtte fortsat ligger på 67,5 procent, hæfter ISW sig ved udviklingen. Alligevel betegner den det som bemærkelsesværdigt, at en statsejet institution registrerer et fald i opbakningen til præsidenten på et tidspunkt, hvor den russiske befolkning i stigende grad mærker konsekvenserne af den langvarige krig.

Mens Putin ser en snarlig afslutning på konflikten, peger flere analyser på, at virkeligheden på slagmarken kan være langt mere kompleks og udfordrende, end den russiske leder lader på. Den fortsatte kampvilje fra ukrainske styrker og international støtte til Kyiv understøtter også den analyse, at en hurtig militær sejr for Rusland er usandsynlig





