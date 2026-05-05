Putin frygter attentat og isolerer sig

Europæiske efterretningstjenester rapporterer, at Vladimir Putin er bange for et attentat og har reduceret sine offentlige optrædener og søgt tilflugt i bunkere. Økonomiske problemer og krigen i Ukraine forværrer situationen.

Ifølge en europæisk efterretningsrapport er Vladimir Putin bange for et attentat, potentielt ved 9. maj-paraden i 2026. Hans offentlige optrædener er blevet færre, og han undgår nu regelmæssige besøg i sine residenser, herunder sommerresidensen ved Valdai, og har ikke besøgt militære anlæg i 2026.

Putin tilbringer ugevis i bunkere i Krasnodar-regionen nær Sortehavet og Krim. Denne øgede forsigtighed kommer på et tidspunkt, hvor Rusland oplever økonomiske vanskeligheder med et faldende bruttonationalprodukt og en inflation på 5,8 procent. Samtidig går krigen i Ukraine ikke som planlagt, da Ukraine vinder terræn og har succes med droneproduktion og angreb på russisk olieproduktion.

Rapporten fremhæver også bekymringer i Putins inderkreds om risikoen for et komplot eller kupforsøg, ikke kun fra Ukraine, men også fra elementer inden for den russiske elite. Den tidligere forsvarsminister Sergej Sjojgu nævnes som en potentiel trussel på grund af hans indflydelse i militæret. Mordet på generalløjtnant Fanil Sarvarov i december 2025, angiveligt udført af ukrainske agenter, har yderligere skærpet sikkerhedsforanstaltningerne. Militærparaden den 9. maj 2026 vil ikke omfatte tunge våben som kampvogne og missiler.

Ruslandseksperter mener, at utilfredsheden med Putin på grund af krigen i Ukraine kan føre til et hurtigt fald for den russiske præsident. Rapporten fra de europæiske efterretningstjenester indikerer en voksende frygt for Putins sikkerhed og en potentiel destabilisering af magtstrukturen i Rusland. Den øgede paranoia og de drastiske sikkerhedsforanstaltninger afspejler en dyb bekymring for hans personlige sikkerhed og den generelle stabilitet i regimet.

Den økonomiske nedgang og de militære tilbageslag i Ukraine forstærker denne usikkerhed og øger risikoen for interne magtkampe. Den tidligere forsvarsminister Sjojgus fortsatte indflydelse i militæret gør ham til en potentiel katalysator for et kupforsøg, hvilket yderligere bidrager til Putins frygt. Den ændrede karakter af militærparaden, med fraværet af tunge våben, er et tydeligt tegn på den øgede sikkerhedsbevidsthed og forsøget på at minimere potentielle mål for et angreb.

Den latente utilfredshed i befolkningen, kombineret med de økonomiske og militære udfordringer, skaber et ustabilt miljø, der kan føre til uforudsete konsekvenser for Putins regime. Rapporten understreger behovet for nøje overvågning af situationen i Rusland og de potentielle risici for regional og international sikkerhed. Den øgede brug af bunkere og den begrænsede offentlige fremtoning indikerer en voksende isolation og en stigende afhængighed af et lille antal betroede rådgivere. Dette kan føre til dårligere beslutningstagning og en yderligere forværring af situationen.

Den fortsatte krig i Ukraine og de stigende omkostninger ved konflikten vil sandsynligvis forværre de økonomiske problemer og øge utilfredsheden i befolkningen. Dette kan skabe en farlig spiral, der kan føre til et regimeskifte eller en intern konflikt. Den europæiske efterretningsrapport giver et dystert billede af situationen i Rusland og advarer om de potentielle risici for stabilitet og sikkerhed





