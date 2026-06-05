Putin afviser møde med Zelenskyj og fremhæver økonomiske udfordringer i Rusland

Ruslands præsident Vladimir Putin har kaldt et åbent brev fra Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj for uforskammet og ser ingen grund til at mødes. Samtidig peger Putin på økonomisk tilbagegang og de store omkostninger ved krigen.

Ruslands præsident Vladimir Putin har hidtil ikke vist interesse for et møde med den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj , som blev foreslået i et åbent brev.

Ifølge Putin er brevet uforskammet og virker ikke som et ægte ønske om forhandlinger. Han tvivler på, om Zelenskyj ønsker et ansigt-til-ansigt møde, og peger på, at der er brug for varige fredsaftaler. Samtidig opfordrer Putin russiske soldater til at forblive i Ukraine og kritiserer Zelenskyj for at stole på amerikanske våbenleverancer, men ikke på USA som fredsgarant under Donald Trump.

Den amerikanske indsats for fred har mødt kritik for at gå for meget imod Ruslands krav om større dele af Ukraine. Putin talte på Sankt Petersborg Internationalt Økonomisk Forum, hvor han også nævnte økonomiske udfordringer. Ruslands økonomi skrumpede i første kvartal 2026, hvilket er første tilbagegang i tre år. Han berører desuden den menskelige pris for krigen; ifølge britiske efterretningstjenester er næsten en halv million russiske soldater dræbt.

Krigen har i over fire år sat Ruslands finanser under stort pres med stigende priser, højere skatter og høje låneomkostninger, hvilket rammer almindelige russere hårdt. Putin anfører, at Rusland nu har samme niveau som eurozonen de seneste år





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