Pukkelhvalen Timmy bliver obduceret på Anholt

En bjergningskøretøj har trukket pukkelhvalen Timmy langsomt i land på Anholt, efter at den strandede godt 70 meter fra kysten i maj. Tidligere var der forsøgt at transportere hvalen til Grenaa, men uden held pga. dårligt vejr. Nu bliver Timmy obduceret på stranden, da strandsæsonen er lige om hjørnet.

Nu bliver Timmy obduceret på stranden, da strandsæsonen er lige om hjørnet. Det er en meget strategisk beliggenhed, hvor der er mange mennesker om tre til fire uger. Tyske dykkere prøvede at få Timmy tilbage i Nordsøen, men senere lå hvalen død ved Anholt. Obduceringen vil ske i næste uge, hvor det 15 tons kød vil blive skåret i stykker og tjekket af dyrlæger.

Indvoldene er fuldstændig opløst, så der kun er skelettet, kød og spæk tilbage. Efter obduceringen vil skelettet blive destrueret på Daka ved Randers, hvor døde dyr bliver brændt





