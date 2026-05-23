En hylende pukkelhval er nu udstillet på forskningsinstitutionen Fjord&Bælt i Kerteminde, efter en åben undersøgelse viste, at den var kun et eller to år gammel, havde vægten til kun 800 kg og døde af sult, fordi dens halefinne matcher en havkaval, der tidligere i år blev fanget i et bundgarn i en måned ud for Polens kyst. Selvom individets død er tragisk, rummer fundet også en positiv historie, da det dokumenterer, at hvalpopulationen er steget markant globalt over de seneste 60 år.

Skelettet af hvalungene er kun otte meter langt, perfekt til Fjord&Bælts bygninger. En voksen pukkelhval bliver typisk 18 meter lang. En dødsnkønning i Aarhusbugten sidste april førte til trafikkaos på de smalle veje inderst i bugten, da det halve af Østjylland flokkedes på en lille pynt i nærheden af Følle Strand.

En død pukkelhval var skyllet op på en ret så tilgængelig del af kysten, hvilket straks fik nogens onkel eller far til at konstatere, at folk da vist 'hval-fartede' til stedet. I dag bliver den berømte hvalskelet så udstillet på forskningsinstitutionen Fjord&Bælt i Kerteminde





