Publikum har valgt sin favorit i 'Nikon Comedy Wildlife Awards' 2025

Den årlige fotokonkurrence 'Nikon Comedy Wildlife Awards' hylder de sjove og skæve sider af naturen og bruger humor til at skabe opmærksomhed omkring dyrebeskyttelse. I år vandt en uheldig sule publikums hjerter, men der var også mange andre sjove og uheldige kandidater.

Publikum har nu afgjort, hvem der skulle vinde den populære fotokonkurrence ' Nikon Comedy Wildlife Awards ' 2025. Den årlige konkurrence hylder de sjove og skæve sider af naturen og bruger humor til at skabe opmærksomhed omkring dyrebeskyttelse.

I år blev det den uheldige sule, der fik en tot græs lige i synet, som vandt publikums hjerter. Billedet, taget af den britiske fotograf Alison Tuck, var blandt 40 andre kandidater i kampen om titlen som seernes favorit. Den forvirrede sule, der måske har svært ved at finde sin rede, har dog fundet vej til publikums hjerter og er nu den store vinder.

Konkurrencen viser ikke kun de sjove og uheldige øjeblikke i dyrenes verden, men understreger også vigtigheden af at beskytte vores natur og dyreliv. Blandt de andre kandidater finder vi et billede af to lemurer midt i en yoga-lektion, hvor instruktøren virker mere entusiastisk end eleven. Dette billede er taget af den russiske fotograf Andrey Giljov. En anden kandidat er en ung gorilla fra Rwanda, der ikke ser ud til at være særlig begejstret for sin mors kærlige kys.

Billedet er taget af den britiske fotograf Mark Meth-Cohn, som også vandt førstepladsen i hovedkategorien med et andet billede af en hanløve, der ryster sin gennemblødte manke efter en voldsom regnbyge i Serengeti Nationalpark i Tanzania. Hanløven har desværre glemt at advare sin partner, der ligger lige i skudlinjen. En anden sjov kandidat er en ældre orangutang ved navn Sandra fra Tanjung Puting Nationalpark på Borneo.

Sandra, der er kendt for sin særlige og unikke personlighed, viser sin sans for drama foran kameraet. Ifølge fotografen bag billedet, Michael Stavrakakis, føler Sandra sig helt hjemme foran kameraet. Hvis du føler dig inspireret af Sandra, sulen fra Yorkshire eller et af de andre skønne dyr, har 'Nikon Comedy Wildlife Awards' nu åbnet for bidrag til årets udgave af konkurrencen. Professionelle fotografer såvel som amatører kan indsende deres bud på verdens sjoveste dyr frem til den 30. juni.

Vinderne bliver fundet i december. Konkurrencen er ikke kun en sjov måde at se de sjove sider af naturen på, men også en vigtig platform for at skabe opmærksomhed omkring dyrebeskyttelse og naturbevarelse. Så hvis du har nogle sjove og uheldige billeder af dyr, så tøv ikke med at indsende dem til konkurrencen. Det kan være din chance for at vinde en af de eftertragtede priser og samtidig gøre en forskel for dyrenes vilkår





