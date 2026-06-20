Psykolog: Sidste generation med fri og lykkelig barndom er født mellem 1960 og 1970

En psykolog påstår, at personer født i 1960'erne og 1970'erne er den sidste generation, der oplevede en barndom præget af frihed, selvejede aktiviteter og minimal digital påvirkning, hvilket har givet dem en særlig robusthed til at håndtere livets udfordringer.

Psykolog Peter Gray vækker opsigt med sin påstand om, at mennesker født mellem 1960 og 1970 er den sidste generation, der har oplevet en lykkelig og fri barndom.

Ifølge ham udmærkede denne epoke sig ved en usædvanlig grad af selvejede aktiviteter og minimalt opsyn fra voksne, hvilket har skabt en robusthed, der mangler hos mange unge i dag. I modsætning til moderne børn, der vokser op med smartphones, sociale medier og en kalender fuld af planlagte aktiviteter, tilbragte børn i 1960'erne og 1970'erne store dele af dagen uden konstant elektronisk tilstedeværelse eller strukturerede programmer.

De cyklede uanmeldt til venner, legede frit på gader og i parker og måtte selv finde løsninger på konflikter og udfordringer. Denne frie leg, mener Gray, er afgørende for udviklingen af selvtillid, kreativitet og problehåndteringsevner. I stedet for at blive distraheret af skærme, lærte disse børn at omgå kedsomhed ved at opfinde lege, bygge huler eller udforske deres nærområde, hvilket styrkede deres fantasifulde og selvstændige sind.

Derudover påtog mange børn sig praktiske pligter i hjemmet, som at passe søskende, hjælpe med indkøb eller have et fritidsjob i en tidlig alder, hvilket fostret et tidligt ansvarsforhold og praktisk modenhed. Disse elementer kombineredet skal ifølge psykologen have dannet en generation med høj mental robusthed og evne til at håndtere livs usikkerheder, noget han mener er sværere at opnå i dagens overbeskyttede og digitalt styrte opvækst.

Han beskriver derfor folk født i perioden som den sidste, der kan siges at have oplevet en barndom, der i mange henseender adskiller sig kraftigt fra den nuværende, præget af mindre frihed, mere planlægning og konstant digital stimulation. Artiklen indeholder desuden korte, uforståelige tilknytninger til Italiens drikketraditioner på varme dage og en bemærkning om gamle glassamleres værdi, men kernepointet forblir Gray's analyse af generationsforskelle i barndomsoplevelser og konsekvenser for psykologisk udvikling





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Barndom Generationsforskelle Psykologi Selvstændighed Digital Opvækst

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