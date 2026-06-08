Psykolog: Sådan taler du med dit barn om Christian Eriksens kollaps

En psykolog giver tre væsentlige råd til forældre, der ønsker at tale med deres børn om den ubehagelige hændelse med Christian Eriksen under den internationale fodboldkamp. Rådene fokuserer på at forhindre, at børn udvikler usund angst eller fortolkninger.

Her er tre råd til at tale med dit barn om Christian Eriksen s kollaps: Børn kan være bange uden at vise det åbent, forklarer psykolog Thomas Markersen.

Det kan være en udfordring at vide, hvordan man som forælder skal håndtere diskussionen om den ubehagelige begivenhed, der fandt sted under kampen Danmark mod Ukraine. Psykologen understreger vigtigheden af at give børnene mulighed for at stille spørgsmål og undgå, at de efterlader sig med uafklaret bekymring. Han anbefaler, at man som forælder tager initiativ til at tale om, hvad der skete, og sikre, at børnene forstår, at sådanne hændelser er ekstremt sjældne.

Især følsomme eller intelligente børn kan internt fortolke begivenheden på en måde, der fører til længerevarende angst. Forældre bør aktivt undersøge, om barnet har dårlige tanker om sine egne helbred eller familiens sikkerhed, og trøste dem med, at deres hjerter er sunde. Markersen råder også til at overveje barnets reaktion: hvis barnet ikke viser interesse, behøver man ikke gøre en stor ting ud af det.udsagnet '[Han] fik det dårligt, men han har det godt igen' kan være tilstrækkeligt.

Formålet er at forhindre, at børn udvikler varige frygt eller tvangstanker om døden eller eget misfarvne helbred. Den originale hændelse for fem år siden mod Finland gav anledning til lignende overvejelser fra Børns Vilkår, og psykologens råd gælder også denne gang. Det er vigtigt at skabe en tryg ramme, hvor børn føler, at de kan tale om deres Ængstel, og hvor forældre giver klar, trøstende information uden at forveksle barnets reaktion med en underliggende psykisk lidelse.

Børn har en tendens til at drikle deres egne frygter, hvis de ikke får hjælp til at kontekstualisere begivenheden





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