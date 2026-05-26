Psykiatriske patienter skal nu blandes med somatiske patienter

Lederen af den psykiatriske afdeling i Gødstrup, Louise Schwartz, mener, at det er godt, at psykiatriske patienter nu skal have samme modtagelse som patienter med fysiske sygdomme. Hun mener, at det kan betyde liv eller død for de psykiatriske patienter, da de lever i gennemsnit 15 år mindre end mennesker, der kun har somatiske lidelser.

Siden 1. maj har akutpatienter til psykiatrien på Regionshospitalet Gødstrup henvendt sig i samme modtagelse som patienter med fysiske sygdomme. Tidligere har de psykiatriske patienter haft deres egen akutmodtagelse på den psykiatriske afdeling , men nye psykiatriske patienter skal nu blandes med de såkaldt somatiske patienter .

Det er godt, og det kan betyde liv eller død for de psykiatriske patienter, siger lederen af den psykiatriske afdeling i Gødstrup, Louise Schwartz. - Patienter med psykiatriske lidelser lever i gennemsnit i 15 år mindre end mennesker, der kun har somatiske lidelser. Det skyldes ganske enkelt, at vi ikke opdager deres somatiske vanskeligheder, eller at de ikke selv opsøger lægefaglig hjælp. Det vil vi gerne prøve at afhjælpe på denne måde





