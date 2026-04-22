Propagandaens indtog: Når det utænkelige bliver stuerent

En analyse af, hvordan ekstreme ideologier og begrebet 'danskhed' bruges til at skabe splittelse og normalisere en brutal kultur i Danmark, med paralleller til 1930'ernes ideologier.

Det, der engang blev betragtet som utænkeligt, er nu gradvist blevet accepteret. Grusomhed mindskes ved gentagen eksponering, og til sidst er der ingen aspekt af menneskelivet, der ikke er påvirket af propagandaens indflydelse.

Det er en form for besættelse, en magi baseret på løgne. Propaganda er et værktøj for magthaverne, og propagandisterne er dens præster. Denne tanke stammer fra Kirsten Thorups roman Førkrigstid, hvor karakteren Margrethe forudser en udvikling, der var tydelig i 1930’ernes Danmark, men som nu igen er aktuel. Ikke kun på grund af den stigende geopolitiske spænding, men også på grund af et ideologisk korstog, der primært kommer fra højrefløjen og vinder styrke dag for dag.

Et centralt element i dette korstog er genoplivningen af begrebet danskhed, der bruges til at skabe splittelse i arbejderklassen baseret på etnicitet og religion. Nogle beskriver dette som biologisk etnonationalisme, ideen om at danskhed er genetisk bestemt og nedarvet. Rasmus Munch Søndergaard, en selvudnævnt ‘racerealist’, har samarbejdet med Dansk Folkeparti og været involveret i udformningen af Borgernes Partis udlændingepolitik.

Selvom hans synspunkter er kontroversielle og minder om 1930’ernes ideologier, vokser de på et solidt fundament af lignende holdninger, der er blevet mainstream på højrefløjen og spreder sig bredere. Eksempler inkluderer Morten Messerschmidts opfordring til Samira Nawa om at ‘rejse hjem’ og brugen af sloganet ‘remigration’. Den nye generation af unge politikere på højrefløjen, beskrevet som et ‘borgerligt boyband’, har fået indflydelse i Christiansborg efter at have lært hinanden at kende i ungdomspolitik.

Denne normalisering af ekstreme holdninger ledsages af en voksende kultur af brutalitet, der også er synlig på sociale medier. Trusler om at bombe civilisationer tilbage til stenalderen og latterliggørelse af handicappede er eksempler på denne tendens. Denne udvikling rykker grænserne for acceptabel adfærd og legitimerer umenneskelighed, ikke kun på den ekstreme højrefløj, men også i bredere kredse. Begrebet danskhed bruges igen til at skabe splittelse i arbejderklassen.

Med værdikrigere som Frederik Vad og Anders Kronborg i spidsen og en fast udlændingepolitik, er modstanden mod højrekræfterne svækket. Højrekræfterne og nyfascisterne næres af en asocial økonomisk politik, der føres på bekostning af bredere samfundsinteresser.

‘Åndelig oprustning’ er blevet et slogan, der dækker over en moderniseret form for sindelagskontrol. Selvom det er vigtigt at modarbejde ekstrem højre og nyfascistiske tendenser, sker der ikke tilstrækkeligt i mainstreammedierne og den offentlige debat. I stedet for kritisk tænkning og rationel diskussion ses en tendens til at normalisere og forskønne ekstreme holdninger. Propagandaen har trængt ind i alle aspekter af tilværelsen og fortsætter med at udvide sin indflydelse.

Spørgsmålet om, hvad der definerer danskhed, er under pres. Er det tilstrækkeligt med dansk pas og statsborgerskab? Skal der være klare regler for indfødsret? I en tid, hvor internationale aftaler erstattes af jungleloven, er de konventioner, der giver et retsgrundlag for statsborgerskab, også under angreb.

Formålet er at fjerne retsgrundlaget og skabe frit spil til at opfinde tilfældige kriterier, holde debatten om danskhed i gang og dermed fortsætte med at splitte arbejderklassen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Det voldsomme kapløb om strøm: Danmark står over for en massiv udfordring fra datacentreEnerginet afslører en enorm efterspørgsel på strømkapacitet til datacentre på 14 GW, hvilket udfordrer det danske elnet og skaber debat om fremtidens prioritering af infrastruktur.

Read more »

Road pricing i Danmark: Kan kørselsafgifter løse trængselsproblemerne eller rammer det skævt?Efter et toårigt forsøg med 3.000 bilister står debatten om kørselsbaserede vejafgifter i Danmark mere åben end nogensinde. Er det løsningen på trængsel, eller blot en ny skat?

Read more »

Foråret i Danmark: Milde dage møder køligere weekendvejrDanmark nyder i øjeblikket solrige dage med behagelige temperaturer, men meteorologerne varsler et vejrskifte mod weekenden, hvor køligere luft og nattefrost vender tilbage til landet.

Read more »

Road pricing i Danmark: En kontroversiel løsning på trængselsproblemerResultaterne af et stort dansk forsøg med kørselsbaserede vejafgifter skaber debat om social retfærdighed, overvågning og behovet for bedre infrastruktur frem for ekstra skatter.

Read more »

Soldater får nyt gevær mod droner: Fortæller, når der skal trykkes på aftrækkerenDet amerikanske marineinfanteri har anskaffet sigteanordninger, der beregner, hvornår soldaterne skal skyde mod fjendtlige droner.

Read more »

Roadpricing i Danmark: Løsningen på trængsel eller blot en skjult skat?Efter to års forsøg med 3.000 bilister debatteres resultaterne af vejafgifter. Er det vejen frem for at mindske trængsel, eller straffer det blot pendlere uden alternativer?

Read more »