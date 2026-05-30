En professor på Cambridge University siger, at sammenligninger mellem Trump og romerske kejsere ikke er ubrugelige. Hun mener, at det er svært at sammenligne en amerikansk præsident med en romersk kejser, der levede for over 2.000 år siden.

Det er to forskellige samfund, steder i verden og tidsaldre, og vi ser på fortiden med nutidens briller. Hun påpeger, at fortiden ikke er en supermarkedshylde, hvor vi kan vælge løsninger eller paralleller, der er belejlige for os. Men hun mener, at antikkens historie kan hjælpe os med at forstå nutiden, når det kommer til de bagvedliggende mekanismer, der får en magt til at samle sig om bestemte personer. Hun giver eksemplet senator Brutus, der i 44 f.

Kr. var med til at myrde Julius Cæsar i troen, at hvis diktatoren forsvandt, ville det gamle styre vende tilbage. Hun mener, at der er ingen steder i historien, hvor man har fjernet autokraten og med et knips er vendt tilbage til gamle dage. Hun har skrevet bogen 'Supertanker', hvor hun sætter ord på, hvordan en særlig mekanisme fra antikken moderne politik i dag





