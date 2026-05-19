Den anerkendte amerikanske professor og videnskabshistoriker Naomi Oreskes har slået fast, at den danske milliardstøtte til CCS-teknologien er forkert prioriteret og vil alligevel have en negativ indvirkning på oliesektoren. Professors frygt er, at der bliver opbygget en afhængighed af CCS som en løsning til fossilt brændsel, når der allerede er flere available teknologier. Derudover mener Oreskes, at skyde udvaan det klimaproblem er en nødvendighed, for at handle nu.

Den anerkendte amerikanske professor og videnskabshistoriker Naomi Oreskes ser med stor kritiksætning på den danske milliardstøtte til en teknologi, der fangter og gemmer kuldioxid (CO2) fra industriskvaller.

Hun meiner, at denne støtte understøtter oliesektoren og er forkert prioriteret. Oreskes henviser til Norge som et eksempel, hvor et stort CCS-projekt for at fange CO2 fra kraftværker og raffinaderier aldrig blev gennemført, men området fungerer nu som et testcenter for teknologien. Hun mener, at det er nødvendigt at prioritere teknologier, der allerede er tilgængelige, som sol, vind, batterier, og at CO2-fangst og -lagring kun kan dyrkes på en fornuftig måde, hvis fossile brændsler elimineres





