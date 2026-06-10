Professor: Karantæne Er for Mild Straf mod Racistiske Tilråb på Fodboldstadioner

En professor i strafferet udtrykker forundring over, at racistiske tilråb på danske fodboldstadioner kun medfører karantænerfra tribunen, hvilket han anser for at være en uforholdsmæssig mild reaktion i forhold til det potentielt strafbare. Artiklen undersøger padderne mellem klubbenes disciplinære sanktioner og politiets strafferetlige muligheder, samt是如何 klubber kan optimere deres respons for at fremme en inkluderende kultur i superligafodbold.

I denne artikel undersøges de retlige og praktiske udfordringer ved at håndtere racistiske og homofobiske tilråb på danske fodboldstadioner, efter at der i løbet af foråret har været flere tilfælde i Aarhus.

Professor i strafferet Nicolaj Sivan Holst fra Aarhus Universitet udtrykker forundring over, at det hidtil kun har medført stadionskarantæner, som han anser for at være for milde set i forhold til det potentielt strafbare. Han peger på, at racistiske ytninger er offensive og potentielt kriminelle, og at en simpel karantæne måske ikke sender et tydeligt nok signal. Sammenligner med andre forbrydelser som vold eller hærværk, som ogsåStraffes med andre midler end blot at blive udelukket fra en begivenhed.

Klubberne AGF og FC Midtjylland har begge indført toårige og fireårige karantæner mod identificerede tilskuere, og Østjyllands Politi har på eget initiativ anmeldt de pågældende personer. Imidlertid understreger professoren, at der er et praksisfjæld mellem, hvad politiet kan gøre, og hvordan klubberne anvender deres ordensreglementer. Han foreslår, at klubberne mere konsekvent anmelder overtrædelser til politiet, hvis de mener at have dokumentation, og samtidig kommunikere tydeligt, at sådanne ytringer er uacceptable.

Derved kan man skabe en præventiv effekt og sikre, at ofrene føler, at der sker noget. Justitsminister Peter Hummelgaard Wammen understreger i en udtalelse, at klubberne skal slå hårdt ned via karantæner, og at mistanke om strafbare forhold skal tages alvorligt. Han peger på den relativt nye lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, som har skærpet straffene for visse overtrædelser som pyroteknik ellermaskering, men som ikke specifikt fastsætter bøder for diskrimination på stadion.

Professoren mener dog, at det stadig er muligt for klubberne at sende et klart signal ved at anmelde sager og dermed illustrere, at racisme ikke tolereres. Derudover påpeger han den praktiske udfordring; i et stort publikum på 20.000 tilskuere er det svært at identificere alle, ogofferne ved；?





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