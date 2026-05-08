Professor Allan Randrup Thomsen: Ny variant af hantavirus kan føre til druknedød

Professor Allan Randrup Thomsen, der er kendt for sin indsats under coronakrisen, har deltaget i en pressemeddelelse om den nye variant af hantavirus, der har ramt et hollandsk krydstogtsskib. Thomsen har oplyst, at dødeligheden for den andes-variant af hantavirus kan være op til 40 procent. Derudover har han forklaret, hvordan den frygtelige død kan ramme de smittede med den nye variant.

Den nye variant af hantavirus, der har ramt et hollandsk krydstogtsskib, får op til 40 procent af de smittede til at lide en form for druknedød , lyder det fra kendt professor Allan Randrup Thomsen.

Thomsen er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet og blev kendt ansigt under coronakrisen. Den nye variant har spredt sig på skibet, og dødeligheden er meget høj for den andes-variant af hantavirus. Når væske lækkes ud af blodkarrene i lungerne, kan det føre til vand i lungerne og lungehulerne, hvilket gør det svært at trække vejret.

Lang de fleste danskere lærte Allan Randrup Thomsen at kende under coronakrisen for omkring fem år siden, hvor han igen og igen var i fjernsynet. Den behandling, der i cirka 60 procent af tilfældene kan redde smittede mennesker, er at lægge dem i respirator og i nogen tilfælde lave iltning af blodet uden for kroppen i en hjerte-lungemaskine. Allan Randrup Thomsen kan godt se en lighed mellem den her variant af hantavirus og de værste tilfælde af coronavirus





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Cruise Ship Variant Dødelighed Druknedød Virussen Eksperter Corona Coronakrise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Professor advarer om “værst tænkelige scenarie”: Ny virus er langt farligere end coronaEn virus med høj dødelighed vækker nu ubehagelige minder om coronapandemien.

Read more »

Professor med dyster advarsel: Verden kan være på vej mod en endeløs krisePandemier, klima og kollaps er måske ikke midlertidige kriser længere, advarer professor.

Read more »

Professor advarer om værst tænkelige scenarie: Ny virus er langt farligere end coronaEn professor advare om et alvorligt virus, der kan være mere farligt end corona. Samtidig forventes ustadigt vejr med regn, blæst og byger i Danmark i den kommende uge.

Read more »

Fængslende professorFlaskepost. Ole Borch stiftede Københavns stateligste kollegium og tilbød studenterne husly, selv når de døde.

Read more »