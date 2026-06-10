Priserne stiger voldsomt - også på flyrejser

Energipriserne er med til at gøre det dyrere at være forbruger i Danmark. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, hvor inflationen stiger fra 1,4 til 1,9 procent i maj. Men der er også en positiv nyhed: Fødevarepriserne er faldet med næsten fire procent siden i sommer.

Hvis bilister får sved på panden, når de tanker bilen, er der rigtig god grund til det. Priserne er steget rigtig voldsomt, viser nye tal.

Benzine og diesel er steget med henholdsvis 22 og 27 procent siden februar, hvor krigen brød ud i månedens slutning, ifølge Danmarks Statistiks nyest opgjorte tal. Også naturgas er blevet lidt dyrere for de boligejere, som bruger det som opvarmningsform i deres bolig, mens flyrejser er blevet 28 procent dyrere. Og det er især energipriserne, som er med til at gøre det dyrere at være forbruger i det danske samfund.

Afsmitningen på inflationen fra højere energipriser ses tydeligt, når man dykker ned i forbrugerprisindekset, siger Brian Friis Helmer, privatøkonom i AL Sydbank. De nye tal fra Danmarks Statistik viser derfor, at inflationen stiger fra 1,4 procent i april til 1,9 procent i maj. Det er tredje måned i træk, at inflationen peger opad. Med andre ord er det tredje måned i træk, at prisstigninger på forbrugerpriserne i samfundet stiger i hastighed.

Det er dog ikke alene dårlige nyheder. For hvor energipriserne har fået rollen, som de omkostninger der får de samlede omkostninger for danskerne til at stige hurtigere, går det nu anderledes med madvarerne. Siden i sommer er fødevarepriserne faktisk faldet lidt med næsten fire procent, og fødevarepriserne er derfor tæt på uændret, hvis vi ser et år tilbage.

Det kan være en stakket frist for med højere energi- og råvarepriser, så er der risiko for, at det spreder sig til højere fødevarepriser i supermarkedet igen, når vi ser lidt længere frem, udtaler Brian Friis Helmer i sin skriftlige analyse





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