Prinsesse Kate vender tilbage til internationale rejser efter kræftkamp

Efter en lang pause på grund af kræftbehandling forbereder prinsesse Kate af Wales sig på sin første udlandsrejse siden december 2022. Hun rejser til Italien for at arbejde med Royal Foundation Centre for Early Childhood, et tegn på hendes bedring og vilje til at genoptage sine pligter.

Prinsesse Kate af Wales har ikke været på en officiel udlandsrejse siden december 2022. I januar 2025 meddelte hun, at hun var i bedring efter sin kræft diagnose og ville vende tilbage til sine royale pligter.

Nu forbereder hun sig på sin første udlandsrejse siden diagnosen, da hun snart rejser til Italien på en solo-arbejdsrejse for Royal Foundation Centre for Early Childhood. Ifølge The Times ser prinsessen meget frem til at genoptage sine internationale rejser, som hun beskriver som et vigtigt skridt i udvidelsen af ​​Center for Early Childhoods arbejde på verdensplan. Hun har næsten stoppet med at drikke alkohol siden sin diagnose, hvilket hun afslørede for få måneder siden.

Hendes seneste officielle udlandsrejse var i december 2022, hvor hun sammen med prinsen af Wales besøgte Boston for Earthshot-prisuddelingsceremonien. Præssebilleder viser prinsessen i god form, og hun er klar til at genoptage sine pligter fuldt ud. Rejsen til Italien er et tegn på, at hun er tilbage i fuld kraft og fortsætter sit arbejde for børn og familier.

Prinsesse Kate har altid været engageret i børns tidlige udvikling, og denne rejse er et vigtigt skridt i hendes mission om at skabe bevidsthed om vigtigheden af de første leveår. Hun vil møde lokale organisationer og eksperter for at diskutere, hvordan man bedst støtter børn og deres familier. Rejsen er også et symbol på hendes personlige sejr over sygdommen og hendes vilje til at fortsætte sit arbejde trods udfordringer.

Hun har modtaget massiv støtte fra offentligheden og sin familie, hvilket har hjulpet hende gennem den svære tid. Nu ser hun frem til at vende tilbage til sine pligter og fortsætte sit arbejde for at gøre en forskel i verden





